Encontraron el cuerpo de un hombre de 65 años en el vertedero municipal de Maldonado

El cuerpo de un hombre de 65 años, que se encontraba ausente desde la semana pasada, apareció en el vertedero municipal de Maldonado este viernes. Desde la Policía confirmaron que el hombre cayó adentro de un contenedor de residuos y que luego fue trasladado por el camión hasta este vertedero.

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La víctima fue denunciado como ausente por un familiar, se había retirado el pasado miércoles 16 de setiembre cerca de las 14:00 y no había regresado. En el marco del protocolo para la búsqueda, entre otras acciones, se vieron las cámaras de seguridad particulares y del Ministerio del Interior. A partir de estas imágenes descubrieron que había caído dentro del contenedor.

En el vertedero se desplegó un operativo de búsqueda que contó con policías y con la Intendencia de Maldonado, esta tarde lograron encontrar el cuerpo del hombre.

También este viernes, pero en Montevideo, la Policía encontró el cadáver de un hombre con un golpe en la cabeza en el barrio Centro. Las autoridades buscan determinar si esta lesión fue realizada por otra persona o producto de una caída.