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Encontraron el cuerpo de un hombre de 65 años en el vertedero municipal de Maldonado

La familia de la víctima había denunciado la semana pasada que se había retirado del hogar y no había regresado; la Policía estima que había caído adentro de un contenedor de residuos

25 de septiembre de 2026 14:41 hs
La Jefatura de Policía de Maldonado.
La Jefatura de Policía de Maldonado. Nahuel Marichal

El cuerpo de un hombre de 65 años, que se encontraba ausente desde la semana pasada, apareció en el vertedero municipal de Maldonado este viernes. Desde la Policía confirmaron que el hombre cayó adentro de un contenedor de residuos y que luego fue trasladado por el camión hasta este vertedero.

La víctima fue denunciado como ausente por un familiar, se había retirado el pasado miércoles 16 de setiembre cerca de las 14:00 y no había regresado. En el marco del protocolo para la búsqueda, entre otras acciones, se vieron las cámaras de seguridad particulares y del Ministerio del Interior. A partir de estas imágenes descubrieron que había caído dentro del contenedor.

En el vertedero se desplegó un operativo de búsqueda que contó con policías y con la Intendencia de Maldonado, esta tarde lograron encontrar el cuerpo del hombre.

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Esta víctima, que todavía no ha sido identificada, fue encontrada tendida bajo el toldo de un carro de comidas. Más tarde, un equipo de emergencia médica confirmó la muerte.

Por este caso se están revisando cámaras de seguridad en la zona. Además, oficiales del Departamento de Homicidios y de Policía Científica, en conjunto con la Fiscalía, están investigando el hecho. El cuerpo fue enviado a la morgue para poder identificarlo.

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