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De joya oculta a intocable de Diego Aguirre: la explosión de Leonel Jaime que estrenará camiseta con Peñarol en un partido trascendente ante Boston River

Los carboneros se juegan mucho este sábado por el Torneo Clausura y tienen en la irrupción del juvenil argentino a su máxima esperanza ofensiva que sigue sumando goles y asistencias

25 de septiembre de 2026 15:23 hs
Leonel Jaime, la nueva figura de Peñarol, con la camiseta nueva que utilizará el club

Leonel Jaime, la nueva figura de Peñarol, con la camiseta nueva que utilizará el club

Llegó en silencio a mediados de 2026 desde la Reserva de River Plate y en cuestión de semanas transformó las dudas en aplausos. Leonel Jaime (20 años), el extremo zurdo de gambeta endemoniada que Marcelo Gallardo hizo debutar en el fútbol argentino, se convirtió en el argumento ofensivo más electrizante del Peñarol de Diego Aguirre.

En la previa del encuentro frente a Boston River por la octava fecha del Torneo Clausura, todas las miradas apuntan al pibe de Tigre.

Leonel Jaime con Peñarol ante Cerro por el Torneo Clausura

Leonel Jaime con Peñarol ante Cerro por el Torneo Clausura

Jaime no solo aporta desequilibrio individual por la banda izquierda, sino también esa dosis de potrero "gambeteador y guerrero" que tanto conecta con la tribuna carbonera. Cada vez que encara con la cancha de frente o muerde en la salida rival, genera peligro inmediato.

Diego Aguirre vuelve a contar con la zaga completa de Peñarol y un retorno importante en un partido clave ante Boston River por el Torneo Clausura

Luego de dos elecciones consecutivas, Guillermo Varela, dirigente de Peñarol, no se presentará en las de diciembre próximo

Leonel Jaime en boca de todos

El préstamo de Leonel Jaime era por seis meses, con la posibilidad de extenderlo por un año sin opción de compra -en un acuerdo entre River Plate y Peñarol- ya rindió frutos en momentos decisivos del campeonato.

Diego Aguirre se dio cuenta enseguida de que había que cumplir con los minutos pautados por el club argentino para que esos seis meses se transformaran en un año, y lo hizo jugar los minutos correspondientes, por lo que ahora se quedará seguro hasta junio 2027.

Leonel Jaime

Leonel Jaime

Pero el presidente Ignacio Ruglio pretende ir más allá y por eso viajó la semana pasada a Buenos Aires y se reunió con su par Stefano Di Carlo, para proponerle comprar el 20% de su ficha, lo que quedó en un stand by, ya que volverán a hablar antes de diciembre, como informó Referí.

Se habló de que la cláusula de rescisión de 100 millones de euros (US$ 114 millones) que resguarda su ficha en River Plate, es un número ficticio y eso en Argentina lo tienen claro.

El juvenil demuestra en Uruguay que está listo para sostener el ritmo y el peso de una camiseta con historia. Ante Boston River, con la camiseta nueva que presentará Peñarol, buscará volver a ser la llave con la que Peñarol intentará destrabar los tres puntos para mantenerse en lo más alto del torneo, ante un rival que siempre lo complica y en un encuentro clave.

Leonel Jaime en el partido entre Peñarol y Nacional por el Torneo Clausura

Leonel Jaime en el partido entre Peñarol y Nacional por el Torneo Clausura

El argentino registra cuatro goles y tres asistencias en 10 partidos disputados con la camiseta de Peñarol.

Asimismo, antes de alcanzar esos 10 encuentros, las notas publicadas en el medio destacaban el peso decisivo de sus números en sus primeros minutos en el club:

1) Premios AUF (Julio-Agosto 2026): fue elegido MVP de la Liga AUF Uruguaya.

2) Aporte anotador: convirtió en partidos destacados ante Wanderers, Central Español, Albion y anotó un golazo en el triunfo 2-1 frente a Cerro por el Torneo Clausura en el último partido.

3) Influencia directa: además de sus festejos, suma participaciones directas de gol repartiendo asistencias ante rivales como Cerro Largo, Boston River y Central Español.

Su impacto estadístico y su rendimiento fueron clave y siguen generando expectativa en Peñarol de cara al futuro cercano.

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