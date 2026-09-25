Para el recuerdo: Uruguay logró su mejor actuación en la historia de los Juegos Odesur, superando un récord de 44 años

La delegación uruguaya de los Juegos Odesur logró este viernes por la tarde superar su mejor actuación en la historia de esta competencia, al alcanzar las 52 medallas en esta edición.
Con la victoria de Juan Artía e Hígor Ensslin en la final por la medalla de bronce del pádel masculino, Uruguay superó la marca de las 51 preseas, récord absoluto del país que se había logrado en los Juegos de Rosario 1982.
Minutos después Matías Otero logró la medalla de plata en la categoría K1 1.000 metros masculino, y estiró la cifra a 53.
En esta edición Uruguay obtuvo 16 medallas doradas, 13 de plata y 23 de bronce. Podés conocer el listado completo de medallas en esta nota de Referí.
En la edición de 1982 la delegación celeste se llevó 13 preseas de oro, 17 de plata y 21 de bronce.
Queda otro récord absoluto por perseguir: en Santiago 1986 Uruguay obtuvo 17 medallas doradas, marca que la actual representación celeste puede superar en este último día y medio de competencia.
El remo fue el deporte que más aportó al récord de Santa Fe 2026, con 13 medallas, seis de ellas doradas. El atletismo y el canotaje, dos competencias que aún no finalizaron, aportaron seis preseas cada una.