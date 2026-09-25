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Peñarol vs Boston River: día, hora y dónde ver al equipo de Diego Aguirre que va por puntos clave en el Torneo Clausura

El conjunto aurinegro necesita de una nueva victoria para intentar seguir prendido arriba en el certamen y en la Tabla Anual

25 de septiembre de 2026 14:51 hs
Germán Pezzella, Matías Arezo y Washington Aguerre con la camiseta especial de Peñarol por sus 135 años

Germán Pezzella, Matías Arezo y Washington Aguerre con la camiseta especial de Peñarol por sus 135 años

FOTO: @OficialCAP

Peñarol vuelve a escena 48 horas después de haber enfrentado a Danubio este jueves por la tarde por la Copa AUF Uruguay, pero ahora, lo hará en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura ante Boston River, un rival que últimamente siempre lo complica, y en un encuentro en el que se juega puntos clave.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Boston River?

El encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura se llevará a cabo este sábado 26 de setiembre.

¿Dónde juegan Peñarol vs Boston River?

El escenario en el que jugarán será el Estadio Centenario.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Boston River?

El pitazo inicial del encuentro está programado para la hora 18.30.

Diego Aguirre vuelve a contar con la zaga completa de Peñarol y un retorno importante en un partido clave ante Boston River por el Torneo Clausura

En España informan que si bien Ronald Araujo brilla en Liverpool, el club tiene dudas de pagar el traspaso a Barcelona

¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Boston River?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV Plus.

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