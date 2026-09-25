Peñarol vs Boston River: día, hora y dónde ver al equipo de Diego Aguirre que va por puntos clave en el Torneo Clausura

Germán Pezzella, Matías Arezo y Washington Aguerre con la camiseta especial de Peñarol por sus 135 años

Peñarol vuelve a escena 48 horas después de haber enfrentado a Danubio este jueves por la tarde por la Copa AUF Uruguay, pero ahora, lo hará en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura ante Boston River, un rival que últimamente siempre lo complica, y en un encuentro en el que se juega puntos clave.

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¿Cuándo juegan Peñarol vs Boston River? El encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura se llevará a cabo este sábado 26 de setiembre.

¿Dónde juegan Peñarol vs Boston River? El escenario en el que jugarán será el Estadio Centenario.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Boston River? El pitazo inicial del encuentro está programado para la hora 18.30.