Peñarol vuelve a escena 48 horas después de haber enfrentado a Danubio este jueves por la tarde por la Copa AUF Uruguay, pero ahora, lo hará en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura ante Boston River, un rival que últimamente siempre lo complica, y en un encuentro en el que se juega puntos clave.
Peñarol vs Boston River: día, hora y dónde ver al equipo de Diego Aguirre que va por puntos clave en el Torneo Clausura
El conjunto aurinegro necesita de una nueva victoria para intentar seguir prendido arriba en el certamen y en la Tabla Anual