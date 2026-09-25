Cerro Largo vs Nacional: día, hora y dónde ver el partido por la octava fecha del Torneo Clausura

El partido entre Cerro Largo y Nacional por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 se disputa este sábado 26 de setiembre en el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, ubicado en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo.

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El encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2026 está programado para este sábado 26 de setiembre.

El pitazo inicial está fijado para las 15:00 horas (horario de Uruguay).

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

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Cómo llegan los equipos y detalles del partido

Nacional, dirigido por Daniel Carreño, llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura, donde actualmente acumula 11 puntos. El conjunto tricolor viene de una victoria agónica por 3 a 2 frente a Defensor Sporting en el Gran Parque Central.

Por su parte, Cerro Largo buscará hacerse fuerte de local en el Ubilla para sumar unidades vitales en la Tabla Anual y escalar posiciones en el campeonato.

Para tener un panorama completo del encuentro, estos son los datos clave a tener en cuenta:

Dudas en la alineación tricolor: El zaguero y capitán Sebastián Coates está en duda por una molestia en la rodilla y será evaluado hasta último momento.

Regresos confirmados: Emiliano Ancheta vuelve al lateral derecho de Nacional tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Figuras en ofensiva: Se perfila que la dupla de ataque visitante esté conformada por Maxi Gómez y Tiziano Correa. El arco seguirá custodiado por Luis Mejía.

Operativo de seguridad: Las puertas del Estadio Ubilla se abrirán a las 13:00 horas. Es obligatorio para los asistentes presentar la entrada (impresa o digital con el brillo al máximo) junto con la cédula de identidad física.