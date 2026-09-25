Mercado de granos con ajustes en una semana que en las chacras fue positiva para Uruguay

Tras un comienzo muy firme el lunes , el mercado internacional de los granos transcurrió -en forma gradual- con precios que se movieron a la baja , tanto para el trigo como para la soja y el maíz , con base en diferentes razones.

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Mientras, en Uruguay fue una semana positiva en lo productivo, tanto por el excelente estado de los cultivos de invierno como por el avance de la siembra de maíz de primera.

Las lluvias justas y las temperaturas bajas alientan expectativas de una gran cosecha a un mes de que esté a pleno la recolección de la colza, el cultivo de más área entre los invernales.

Un buen combo ovino: récord para los corderos, salto en la faena y suba en el precio de exportación

Se moderan los precios de los granos y hay expectativa por la cumbre de Trump y Xi Jinping

Es una época del año en la que las cosechas del hemisferio Norte están ingresando o recién ingresadas a silos, por lo que el avance de la cosecha de Estados Unidos, en trigo de primavera, maíz y soja, le pone un freno a las cotizaciones.

En lo particular de la soja, el encuentro entre Donald Trump y Xi Xinping no trajo novedades y el mercado también se movió levemente a la baja por esa razón.

En el caso del maíz, el buen avance de la cosecha lleva a esperar alguna corrección hacia arriba en la producción de Estados Unidos que puede superar los 400 millones de toneladas.

Por el lado del trigo, han crecido expectativas de que se pacte una salida para el grano de Rusia y Ucrania.

Egipto, India y Turquía han presentado propuestas a Ucrania con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Negro y mantener el flujo de las exportaciones de alimentos.

El precio del trigo y el de la cebada

Esa expectativa generó correcciones en el precio del trigo a lo largo de la semana y moderó por lo tanto los precios de la cebada en Uruguay.

El cultivo supo llegar a los US$ 280 por tonelada para los productores uruguayos, pero cierra la semana recostado en US$ 258.

La estabilidad ha llegado unos US$ 20 por debajo de los topes alcanzados a comienzos de este mes.

En la misma lógica, la colza quedó en US$ 560, luego de haber superado los US$ 580 por tonelada.

En el plano local el trigo se ha mantenido en US$ 225 por tonelada y el maíz sobre US$ 245 puesto en destino.

Se ha dado un fuerte avance en las siembras de arroz y de maíz más temprano de lo habitual, buscando prevenir trabas por las lluvias que pueda traer El Niño.

Las buenas condiciones climáticas de setiembre están permitiendo la implantación temprana de ambos cultivos.

Y las lluvias de comienzos de la semana próxima serán cruciales para el arranque de estos cultivos y para el llenado de granos de los cultivos de invierno.

Ucrania afirma que las propuestas ya constan por escrito y está dispuesta a respaldar un mecanismo de seguridad marítima.

Ahora, el factor decisivo es la respuesta de Rusia.

Si mejora la seguridad de la navegación, las repercusiones podrían ser significativas para los flujos mundiales de trigo, maíz y otros cereales.

La participación de la India confiere aún mayor importancia a este asunto para la seguridad alimentaria mundial y las rutas comerciales.