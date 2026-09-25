Ganadería uruguaya en la mira del mundo: detalles de un foro sobre pastizales y pastores en Punta del Este

Desde este domingo 27 de setiembre y hasta el martes 29 se desarrollará, con Uruguay como país anfitrión y un potencial de su ganadería en la mira, el Foro Regional de Pastizales y Pastores en América Latina y el Caribe , con sede en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en Maldonado .

El encuentro es organizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Ambiente (MA), el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026.

El Foro, se explicó, busca generar un espacio regional de diálogo e intercambio de experiencias sobre el papel de los pastizales y las comunidades que los gestionan en la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y la resiliencia frente al cambio climático.

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores para aumentar la conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas y de las personas que dependen de ellos. Los pastizales cubren aproximadamente la mitad de las tierras del mundo, albergan una biodiversidad única y sostienen medios de vida y sistemas de producción fundamentales para la seguridad alimentaria. Uruguay, que junto a Mongolia copreside la celebración de dicho Año Internacional, compartirá su experiencia en la articulación entre producción ganadera y conservación del campo natural.

Una agenda regional para producir y conservar

El encuentro abordará cuatro grandes dimensiones, se informó:

Gobernanza, políticas públicas y financiamiento

Producción familiar y desarrollo rural

Cultura, tradición e identidad pastoril

Ciencia, tecnología y saberes tradicionales

El objetivo es conectar experiencias de los países, conocimientos científicos y locales, políticas públicas y mecanismos de financiamiento que contribuyan a una gestión sostenible de los pastizales.

La agenda incluirá intercambios sobre el aporte de los pastizales a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible; la gobernanza internacional y las convenciones ambientales; políticas públicas para la conservación y el desarrollo rural; investigación, extensión e innovación; financiamiento; biodiversidad y servicios ecosistémicos; agregado de valor y acceso a mercados; y producción familiar, juventud y diálogo intergeneracional.

El Foro también buscará fortalecer la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe y generar insumos para futuras acciones regionales.

La agenda programada

El domingo 27 de setiembre se realizará un día de campo en un establecimiento rural.

El lunes 28 y martes 29 las actividades tendrán lugar en el Centro de Convenciones de Punta del Este: las dos jornadas de conferencias combinarán sesiones plenarias, espacios paralelos de intercambio y una conferencia magistral sobre las transiciones sostenibles para los pastizales de América Latina.

La convocatoria está dirigida a autoridades gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones de productores, sociedad civil, instituciones académicas y de investigación y otros actores vinculados a los sistemas pastoriles de América Latina y el Caribe.

La participación es gratuita, por invitación y con cupos limitados, y requiere inscripción previa.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de setiembre de 2026.