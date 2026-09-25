Diego Aguirre vuelve a contar con la zaga completa de Peñarol y un retorno importante en un partido clave ante Boston River por el Torneo Clausura

Peñarol empató 1-1 ante Danubio por la última fecha de su grupo de la Copa AUF Uruguay este jueves en Jardines del Hipódromo para clasificar primero en su llave.

Como el calendario no da tregua, en poco más de 48 horas, Peñarol vuelve a jugar y esta vez, por un encuentro clave ante Boston River este sábado a la hora 18.30 en el Estadio Centenario por la octava fecha del Torneo Clausura.

Ya ante Danubio, Aguirre pudo contar con el regreso luego de un mes y medio de Nahuel Herrera a la zaga, como lo había anunciado Referí.

Se ilumina el Paladino: Progreso anunció un paquete de obras y ampliación en su estadio, nuevo gimnasio y desarrollo de un complejo para formativas

Uruguay en los Juegos Odesur 2026 EN VIVO: Julián Schweizer ganó el oro en surf y la delegación uruguaya alcanzó un récord histórico

Si bien el joven valor de la zaga mirasol le falta fútbol, de a poco lo va a ir tomando luego de su fisura en el quinto metatarsiano de uno de sus pies que lo alejó nuevamente de las canchas, como había ocurrido con la operación de hombro derecho a principios de temporada.

Diego Aguirre contará con el retorno de Lucas Ferreira ante Boston River

Peñarol entrenará en la tarde de este viernes para quedar luego concentrado de cara a un partido clave ante Boston River este sábado por la octava fecha del Torneo Clausura.

La buena noticia para Diego Aguirre es que recupera a toda la zaga completa.

Es que además del regreso de Nahuel Herrera, retornará Lucas Ferreira, quien no pudo jugar la semana pasada en el triunfo ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, debido a que se encontraba suspendido por haber recibido cinco amarillas.

Otros futbolistas que recuperó el DT y el equipo que retornaron ante Danubio este jueves tras sus respectivas lesiones -además de Herrera- fueron Facundo Batista, Jonathan Rodríguez, Jesús Trindade y Facundo Álvez.

Peñarol irá por una victoria que lo mantenga arriba ante un rival que últimamente lo ha complicado bastante, por lo que no será un partido para nada sencillo.