Locura por la selección uruguaya en la despedida de Japón: Lucas Torreira, con un vendaje en la mano, y Diego Forlán firmaron autógrafos ante cientos de fans

La selección uruguaya de Diego Forlán se despidió de Japón luego del partido de este jueves en Miyagi y viajó a Corea del Sur para el segundo compromiso de la Fecha FIFA que se jugará el lunes a las 08:00 (hora uruguaya) en Seúl.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Ante decenas de fans japoneses que esperaron a los jugadores y al DT celeste, con mates, camisetas y banderas, la delegación se retiró del hotel.

A pesar de la derrota de este jueves por 3-1, Forlán y los futbolistas sonrieron ante los fanáticos locales, además de detenerse para sacarse fotos y firmar autógrafos.

En los videos de la salida celeste se pudo ver que Lucas Torreira terminó con un vendaje en dos dedos de su mano derecha .

Diego Forlán fue destacado por la FIFA en un afiche con varias estrellas del fútbol que debutaron como técnicos de selecciones; mirá el posteo

Lo que dejó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón: el DT fue a la segura, cambió el esquema de Bielsa, pero pagó caro los errores en el final

En un momento del partido el volante mostró un gesto de dolor en su mano, aunque pudo seguir jugando.

Lucas Torreira y los fans japoneses

Pese a las vendas, Torreira firmó autógrafos a los fans japoneses.

Forlán, muy querido en Japón por su paso por Cerezo Osaka cuando era futbolista, fue de los más solicitados por los hinchas.

Fans japoneses despidieron a la selección uruguaya

Rumbo a Corea del Sur

La selección uruguaya voló rumbo a Seúl para su segundo partido de la gira asiática, ante la selección de Corea del Sur que este jueves goleó 3-0 a Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo.

Ronald Araujo y los fans japoneses

A diferencia del partido ante Japón, que tuvo a varios jugadores llegando el día antes, Forlán contará con más tiempo de trabajo con el plantel, lo que le permitirá tener a la orden a los jugadores ya recuperados de los viajes.

Tras el partido ante Corea, Uruguay jugará su último partido de la Fecha FIFA el martes 6 de octubre a la hora 11:00, también de visitante.