La sequía goleadora de Darwin Núñez en la selección uruguaya: 17 partidos y más de dos años sin marcar con la celeste

Darwin Núñez sigue sin poder marcar goles con la selección uruguaya y este jueves, ante Japón y en el debut de Diego Forlán como entrenador celeste, sumó un nuevo partido en el que se va sin anotar.

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Pese al gran esfuerzo que realizó y su destaque en el armado de juego, el atacante no pudo anotar en el encuentro que tuvo victoria 3-1 para los nipones con gol de Maxi Araújo para Uruguay.

Darwin llegó a 17 partidos sin marcar goles con la selección uruguaya.

Su último tanto fue ante Bolivia en el 5-0 por la Copa América 2024 de Estados Unidos, el 27 de junio de ese año, por lo que lleva más de dos años sin anotar con la celeste.

Darwin Núñez en el partido entre Japón y Uruguay

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Desde ese entonces pasaron los partidos por ese torneo ante Estados Unidos, Brasil, Colombia y Canadá.

Luego, tampoco marcó por Eliminatorias ante Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia y Chile, ni en los amistosos ante Inglaterra y Argelia, ni en los tres encuentros del Mundial 2026 ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Darwin Núñez

A eso se les suma el encuentro ante Japón de este jueves, en el que fue titular y completó los 90 minutos.

El artíguense tendrá una nueva oportunidad el próximo lunes cuando la celeste juegue ante Corea del Sur por la Fecha FIFA, o en el siguiente partido ante India.

En total, Darwin Núñez ha jugado 42 partidos con la selección uruguaya y marcó 13 goles, con un promedio de un gol cada 210 minutos.