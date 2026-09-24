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Terrenos, poderes falsos y un escribano fallecido: la maniobra por la que condenaron a dos personas en Punta Negra

Los involucrados utilizaban poderes falsos que contenían firmas de personas muertas, entre ellas, la de un escribano fallecido en 2006

24 de septiembre de 2026 13:11 hs
Así amaneció la playa de Punta Negra
Así amaneció la playa de Punta Negra Foto: El Observador

Dos personas fueron condenadas por su participación en una maniobra vinculada a la adquisición y posterior venta de terrenos en Punta Negra, Maldonado, mediante el uso de poderes falsos. Otras dos personas fueron imputadas y quedaron sometidas a medidas cautelares, informó la Fiscalía General de la Nación.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en 2019 por la Intendencia de Maldonado, luego de que se detectaran irregularidades en operaciones inmobiliarias realizadas sobre terrenos del balneario.

Según la investigación de la comuna fernandina, los involucrados utilizaban "poderes generales de administración, disposición y afectación" que aparentaban haber sido firmados por un escribano fallecido en 2006. En algunos casos, los documentos figuraban firmas de personas (otorgantes) que habían muerto antes de la fecha en la que supuestamente habían firmado los poderes. Fiscalía constató, además, algunos cheques de las compraventas "no habían sido efectivamente cobrados ni acreditados en las cuentas de quienes figuraban como vendedores".

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Estos documentos le servían a los imputados para hacer compraventas ficticias y adquirir formalmente los terrenos, que luego vendían a terceros. Además, las autoridades informaron que durante los allanamientos realizados en los domicilios de los involucrados se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y un sello con el nombre del escribano cuya firma habría sido utilizada en los poderes falsos. También se encontraron copias de documentos que "simulaban tener carácter notarial".

Dos individuos, un hombre y una mujer, resultaron condenados por asociación para delinquir y dos delitos de estafa, de los que fueron considerados coautores. Ambos recibieron una pena de 18 meses de prisión, que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

Además, otras dos personas fueron imputadas y deberán realizar arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre de 2026 a las 20:00.

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