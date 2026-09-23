Condenaron a 13 personas por estafa y lavado de activos en un local de cobranzas en La Teja

Una investigación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol permitió detectar una maniobra que generó un faltante de aproximadamente $13,2 millones en una sucursal de una red de cobranzas de La Teja . Por el caso, 13 personas fueron condenadas por estafa.

Según informó Fiscalía, la investigación comenzó luego de que se detectara en la sucursal un "incremento exponencial de depósitos bancarios" que no guardaba relación con la operativa normal. La maniobra había sido advertida por una entidad bancaria y posteriormente denunciada por la empresa de cobranzas.

Durante las actuaciones se constató además un faltante de efectivo . Según Fiscalía, paquetes de billetes que debían contener denominaciones de $1.000 estaban "integrados parcialmente" por billetes de $20 , por lo que el dinero disponible era inferior al que debía encontrarse en la caja fuerte.

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La investigación también permitió detectar el uso de "comprobantes y capturas de pantalla adulteradas" para acreditar saldos bancarios que no existían. Además, empleados habrían utilizado los terminales POS para realizar operaciones ficticias y simular depósitos a distintas cuentas bancarias. De esa forma, el dinero de la empresa era derivado hacia distintas cuentas de terceros sin que existiera el correspondiente ingreso de efectivo en la sucursal.

Cuando intervino la Policía, esos fondos tampoco estaban en la caja fuerte ni en las cuentas vinculadas al local. El faltante calculado fue de aproximadamente $13,2 millones.

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos dispuso la detención de 13 personas, que posteriormente fueron llevadas ante la Justicia. La mujer identificada como responsable del local fue condenada como autora de un delito continuado de estafa a 24 meses de prisión. Su pena contempla tres meses de prisión efectiva, tres meses de arresto domiciliario nocturno y los 18 meses restantes bajo un régimen de libertad a prueba con medidas. El resto de los involucrados fueron condenados como coautores y fueron sentenciados a 16 meses de prisión, pena que será sustituida por libertad a prueba.