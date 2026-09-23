Tres delincuentes rapiñaron al encargado de un local de cobranzas y le robaron una mochila con $500.000 en la tarde de este martes en Piedras Blancas, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Tres delincuentes encañonaron al encargado de un local de cobranzas y le robaron una mochila con $ 500.000
La víctima llegaba en un vehículo para depositar la recaudación cuando fue abordada por tres personas. Dos de los delincuentes tenían los rostros cubiertos y lo amenazaron con un arma de fuego.