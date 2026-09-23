Tres delincuentes encañonaron al encargado de un local de cobranzas y le robaron una mochila con $ 500.000

Tres delincuentes rapiñaron al encargado de un local de cobranzas y le robaron una mochila con $500.000 en la tarde de este martes en Piedras Blancas, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

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El asalto ocurrió en la zona de José Belloni y Helvecia, hasta donde concurrió personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III.

Según la información policial, divulgada en primera instancia por Telemundo (Canal 12), la víctima llegó al lugar en un vehículo con el objetivo de depositar la recaudación del local. En ese momento fue abordada por tres personas que descendieron de un automóvil.

Dos de los delincuentes tenían los rostros cubiertos y estaban armados. Bajo amenazas con un arma de fuego, le quitaron una mochila en la que llevaba $ 500.000.