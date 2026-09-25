Diego Forlán fue destacado por la FIFA en un afiche con varias estrellas del fútbol que debutaron como técnicos de selecciones; mirá el posteo

Diego Forlán , quien este jueves debutó como entrenador de la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón , fue destacado por la FIFA en un afiche que realizó para destacar a leyendas del fútbol mundial que en estos días inician sus carreras como seleccionadores.

“Conoce a las estrellas de #FIFAWorldCup dando sus primeros pasos en la gestión internacional”, agrega el posteo.

En las imágenes aparece Diego Forlán junto a otras leyendas del fútbol mundial que pasaron a ser DTs.

Diego Forlán en el afiche de la FIFA con las leyendas que comenzaron a dirigir selecciones

Lo que dejó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón: el DT fue a la segura, cambió el esquema de Bielsa, pero pagó caro los errores en el final

"Una lástima el resultado, los jugadores hicieron un esfuerzo enorme": lo que dijo Diego Forlán tras su debut en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón

En el gráfico aparecen Zinedine Zidane, quien es el nuevo DT de Francia, y el español Xavi, quien asumió en Holanda.

Además, está el holandés Mark Van Bommel, quien dirige a Bélgica, el argentino Marcelo Gallardo que debutó en Ecuador con derrota 3-0 ante Corea del Sur, el mexicano Rafael Marquez quien tomó las riendas en la selección azteca, y el francés Patrick Vieira, quien comenzó su ciclo en Senegal.