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Diego Forlán fue destacado por la FIFA en un afiche con varias estrellas del fútbol que debutaron como técnicos de selecciones; mirá el posteo

“Una nueva era comienza”, destacó el ente rector del fútbol mundial; mirá la imagen

25 de septiembre de 2026 8:20 hs
Diego Forlán en el afiche de la FIFA con las leyendas que comenzaron a dirigir selecciones

Diego Forlán en el afiche de la FIFA con las leyendas que comenzaron a dirigir selecciones

“Una nueva era comienza”, destacó el ente rector del fútbol mundial.

“Conoce a las estrellas de #FIFAWorldCup dando sus primeros pasos en la gestión internacional”, agrega el posteo.

Diego Forlán en el afiche de la FIFA con las leyendas que comenzaron a dirigir selecciones

Diego Forlán en el afiche de la FIFA con las leyendas que comenzaron a dirigir selecciones

En las imágenes aparece Diego Forlán junto a otras leyendas del fútbol mundial que pasaron a ser DTs.

"Una lástima el resultado, los jugadores hicieron un esfuerzo enorme": lo que dijo Diego Forlán tras su debut en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón

Lo que dejó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón: el DT fue a la segura, cambió el esquema de Bielsa, pero pagó caro los errores en el final

En el gráfico aparecen Zinedine Zidane, quien es el nuevo DT de Francia, y el español Xavi, quien asumió en Holanda.

Además, está el holandés Mark Van Bommel, quien dirige a Bélgica, el argentino Marcelo Gallardo que debutó en Ecuador con derrota 3-0 ante Corea del Sur, el mexicano Rafael Marquez quien tomó las riendas en la selección azteca, y el francés Patrick Vieira, quien comenzó su ciclo en Senegal.

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