Diego Forlán fue destacado por la FIFA en un afiche con varias estrellas del fútbol que debutaron como técnicos de selecciones; mirá el posteo

Diego Forlán, quien este jueves debutó como entrenador de la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón, fue destacado por la FIFA en un afiche que realizó para destacar a leyendas del fútbol mundial que en estos días inician sus carreras como seleccionadores.
“Una nueva era comienza”, destacó el ente rector del fútbol mundial.
“Conoce a las estrellas de #FIFAWorldCup dando sus primeros pasos en la gestión internacional”, agrega el posteo.
Diego Forlán en el afiche de la FIFA con las leyendas que comenzaron a dirigir selecciones
En las imágenes aparece Diego Forlán junto a otras leyendas del fútbol mundial que pasaron a ser DTs.
En el gráfico aparecen Zinedine Zidane, quien es el nuevo DT de Francia, y el español Xavi, quien asumió en Holanda.
Además, está el holandés Mark Van Bommel, quien dirige a Bélgica, el argentino Marcelo Gallardo que debutó en Ecuador con derrota 3-0 ante Corea del Sur, el mexicano Rafael Marquez quien tomó las riendas en la selección azteca, y el francés Patrick Vieira, quien comenzó su ciclo en Senegal.