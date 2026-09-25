Ahora le tocó sufrirla: Francisco Calvo, clave en el 3-2 de Nacional ante Defensor, tuvo una dura derrota con Costa Rica cuando ganaban 3-0 de local y Curazao le remontó; mirá el video

La selección de Curazao remontó este jueves un 3-0 como visitante y propinó a una descontrolada Costa Rica , donde jugó el zaguero de Nacional Francisco Calvo y dirige el entrenador argentino Fernando Batista, una durísima derrota por 3-4 en el comienzo de la Liga de Naciones de la Concacaf.

A Calvo, que fue titular y disputó los 90 minutos, le tocó sufrir una remontada, luego de que el pasado domingo fuera protagonista del gol con el que los tricolores le ganaron por 3-2 a Defensor Sporting tras dar vuelta un 2-0 adverso en los minutos finales en el Gran Parque Central.

El zaguero fue capitán de su equipo y perdió la marca en el cuarto gol de Curazao.

En Nacional hicieron gestiones para que el defensa pueda venir antes de que su selección finalice los partidos por esta Fecha FIFA y pueda estar en el partido ante Montevideo City Torque del lunes 5 de octubre.

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Para eso, los albos esperaban que si Costa Rica tenía buenos resultados en estos partidos por la Liga de Naciones de Concacaf, el jugador pudiera ser liberado antes del encuentro del 4 de octubre ante Haiti.

Francisco Calvo con la selección de Costa Rica Foto: AFP

Costa Rica ganaba 3-0

El conjunto tico terminó el primer tiempo en ventaja de 3-0 con los goles de Orlando Sinclar (3 minutos) y de Carlos Mora (23 y 45), pero en el segundo tiempo Curazao, mundialista este año, le dio vuelta al marcador con anotaciones de tres futbolistas que estaban en el banco: Kenji Gorre en lo minutos 62 y 78, Tahith Chong en el 66, y Jordi Paulina en el 83.

Costa Rica parecía que encaminaba el partido apenas al minuto 3 cuando el delantero Orlando Sinclair recibió un pase en el área y remató fuerte y cruzado para batir al portero curazoleño Eloy Room y convertir su primer gol con la camiseta de la selección.

La Curazao del entrenador neerlandés Dick Advocaat demostró sus buenas cualidades de control y traslado de la pelota y la habilidad y velocidad de sus extremos, pero se topó con una Costa Rica ordenada y sólida en defensa, que cuando tuvo la oportunidad de atacar lo hizo con contundencia.

El extremo derecho costarricense Carlos Mora fue una de las principales figuras del equipo en el primer tiempo en el que marcó dos goles. El primero al minuto 23 cuando robó una pelota cerca del área tras un mal pase de un zaguero caribeño, y definió la jugada con un buen remate colocado lejos del alcance del guardameta.

Francisco Calvo en la selección de Costa Rica

Al cierre del primer tiempo volvió a aparecer Mora, jugador del Universitatea Craiova rumano, y con un gran disparo cruzado desde el borde del área anotó el 3-0 que dejaba el partido prácticamente decidido, o al menos eso parecía.

En el segundo tiempo Curazo reaccionó rápidamente. Advocaat envió al campo al minuto 57 a Chong, Paulina y Gorre, y entre ellos tres se encargaron de desestabilizar a la zaga costarricense y de fabricar los 4 goles de la remontada en el estadio Ricardo Saprissa, en San José.

Primero fue Chong quien marcó al 62 tras una buena combinación en el área con Paulina, y luego fue Chong al 66 quien anotó un golazo desde fuera del área.

Se desdibujó Costa Rica desde el inicio del segundo tiempo ante una Curazao que retomó el fútbol vistoso y alegre que lo llevó a clasificar al Mundial de 2026, el primero en su historia.

El descontrol de Costa Rica era total, lo cambios de Batista no cuajaron y el cuadro tico se salvó de encajar el empate porque Obispo falló un cabezazo en el área chica al minuto 75, pero no corrió la misma suerte 3 minutos después cuando Gorré marcó su segundo gol de la noche, a bocajarro, luego de que la pelota se estrellara en el vertical.

Con el 3-3 Curazao se lanzó con todo al ataque en busca de la victoria ante una Costa Rica sin ideas ni control y le dio vuelta al marcador con una linda jugada de conjunto que culminó Paulina al recibir un centro en el área chica al 83.

Con este resultado, Curazao, Haití y República Dominicana lideran el grupo A con 3 puntos cada uno, mientras que Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago aún no suman.

Esta fase de grupos solo contempla cuatro partidos para cada equipo: dos de visita y dos de local. Los dos primeros lugares clasificarán a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

"Confío en mi trabajo", dice el argentino Batista tras sorprendente derrota ante Curazao

El seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando Batista, aseguró que confía en su trabajo después de caer este jueves por 3-4 ante Curazao en el comienzo de la Liga de Naciones de la Concacaf, en un partido que el conjunto costarricense ganaba por 3-0.

Francisco Calvo (c) de Costa Rica disputa el balón con Sherel Floranus de Curazao Foto: EFE

"Confío en mi trabajo, en lo que hago día a día", declaró Batista en la conferencia de prensa posterior al partido, en la que también dijo que se siente "mal" con el resultado y que "entiende" al público que en el estadio Ricardo Saprissa pidió a gritos su salida.

Costa Rica ganaba cómodamente el partido por 3-0 en el descanso, pero en el segundo tiempo Curazao le dio la vuelta al marcador para ganar el compromiso por 3-4, un resultado que la prensa costarricense ha calificado como "ridículo", "penoso" y "vergonzoso".

"Yo trabajo y a veces pasa esto, son momentos difíciles. Debemos trabajar porque en tres días tenemos otro partido", expresó Batista al referirse al segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones del próximo domingo como visitante contra Haití.

Batista asumió la responsabilidad de la derrota y aseguró que este jueves Costa Rica tuvo "45 minutos muy buenos y 45 minutos muy malos", y reconoció que los cambios que hizo en el segundo periodo "no salieron". "Lo único que hay que hace es trabajar, asumir los errores y ocuparse para corregirlos", dijo el entrenador que ha dirigido 5 partidos a Costa Rica, de los cuales ha perdido 4 y empatado 1.

Ficha técnica:

Costa Rica: Abraham Madriz; Carlos Barahona, Jeyland Mitchell, Francisco Calvo, Daryl Araya; Sebastián Acuña, Orlando Galo (Aaron Murillo, m.77), Josimar Alcócer (Kenyel Mitchell, m.58), Carlos Mora; Orlando Sinclair (Gerald Taylor, m.58) y Josimar Méndez. DT: Fernando Batista.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Jurien Gaari, Sherel Floranus, Arjany Martha (Kenji Gorre, m.57); Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Armando Obispo, Leandro Bacuna; Jearl Margaritha (Tahith Chong, m.57) y Jurgen Locadia (Jordi Paulina, m.57). DT: Dick Advocaat.

Goles: 1-0, m.3: Sinclair. 2-0, m.23: Mora. 3-0, m.45: Mora. 3-1, m.62: Gorre. 3-2, m.66: Chong. 3-3, m.78: Gorre. 3-4, m.83: Paulina.

Árbitro: el guatemalteco Mario Escobar, amonestó al costarrcense Méndez.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf jugado en el estadio Ricardo Saprissa, en San José, ante unos 10.000 aficionados. EFE