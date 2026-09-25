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El Mundial 2026 disparó el imperio de David Beckham: ganó US$ 51 millones en dividendos

Sin siquiera pisar el césped y viendo los distintos partidos desde lujosos palcos, el exastro inglés fue "el campeón" de la Copa del Mundo reciente

25 de septiembre de 2026 15:58 hs
David Beckham en el Mundial 2026

David Beckham en el Mundial 2026

David Beckham vuelve a demostrar que su imagen pública es una mina de oro inagotable. El exfutbolista británico de 51 años ha recibido una cifra cercana a los US$ 51 millones en concepto de dividendos, luego de que sus marcas comerciales registraran un récord histórico de beneficios durante el último ejercicio financiero en el Mundial 2026, según informó el diario inglés The Guardian.

Las cuentas, que se harán oficiales la próxima semana en la Companies House (el registro mercantil británico), detallan la ingeniería económica detrás de su holding, DRJB Holdings.

Durante el período de 2025, la compañía distribuyó dividendos ordinarios por un total de US$ 51,1 millones, una ligera variación respecto a los US$ 53 millones repartidos en 2024. A esa cifra ordinaria se le sumó en el último año un desembolso extraordinario de US$ 61,6 millones en dividendos especiales.

Un grande en sus empresas

El reparto de estas ganancias se da bajo la estructura de propiedad del holding: David Beckham controla el 45% de las acciones a través de su firma personal, Footwork Productions.

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El 55 % restante pertenece al grupo estadounidense Authentic Brands Group, conglomerado que adquirió esa porción mayoritaria en 2022 por un monto de 200 millones de libras (US$ 265 millones).

El gran motor económico detrás de este repunte récord ha sido la proximidad del Mundial 2026.

Su condición de embajador global y acuerdos clave con multinacionales como Bank of America, Lenovo, McDonald's, Verizon, Lay's, Hugo Boss, Safilo, Adidas y Paramount+ han disparado los ingresos de las tres divisiones del grupo (DB Ventures, Seven Global y la productora Studio 99).

Con estos números, el exinternacional inglés demuestra que su firma sigue cotizando al alza en los mercados internacionales.

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