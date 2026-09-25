Luego de dos elecciones consecutivas, Guillermo Varela, dirigente de Peñarol, no se presentará en las de diciembre próximo

La agrupación Generación 129 emitió un comunicado en la jornada de este viernes, que tiene que ver con el próximo acto eleccionario en Peñarol y en el mismo se confirma que este grupo del dirigente Guillermo Varela no se presentará como candidato a la presidencia.

Varela fue candidato a vicepresidente de Evaristo González en las pasadas elecciones aurinegras de 2023 que ganó nuevamente Ignacio Ruglio, en aquella ocasión, por un escaso margen.

Se trata de un dirigente con historia en la institución. Es que en el primer acto eleccionario que ganó Ruglio sobre Juan Pedro Damiani el 5 de diciembre de 2020 en plena pandemia, se postuló a la presidencia y lo acompañó a Marcos Acle justamente en la agrupación Generación 129, siendo los más votados luego de los dos primeros y por encima de Evaristo González.

Como informó Referí el pasado miércoles, el consejo directivo actual decidió, nuevamente, que para diciembre en el acto eleccionario, no habrá voto electrónico.

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El comunicado de la agrupación Generación 129

La agrupación Generación 129 que históricamente apoyó a Guillermo Varela en las elecciones de Peñarol, emitió este viernes un extenso comunicado en el que explica por qué no se presentará a este acto eleccionario de diciembre.

El mismo dice lo siguiente: "A nuestros socios y a todos los hinchas de Peñarol: Generación 129 nació de una convicción: Peñarol necesitaba una forma diferente de conducirse. Desde el primer día defendimos la profesionalización, la planificación, la transparencia, la rendición de cuentas y una política deportiva que fuera patrimonio del club, y no de una persona, una administración o un momento".

Y continúa: "Con la perspectiva de estos años, hacemos una reflexión sincera: no logramos cambiar la conducción de Peñarol como nos propusimos, ni que nuestras ideas alcanzaran la incidencia que esperábamos. Es justo reconocerlo. Aprendimos que cambiar una institución tan grande requiere mucho más que buenas ideas: requiere acuerdos, confianza y poner al Club por delante de cualquier interés sectorial".

"A cada socio que nos acompañó, que participó, que discutió con respeto o que compartió la necesidad de buscar caminos diferentes, nuestro más sincero GRACIAS", indica.

A su vez, prosigue y expresa que "hoy creemos que nuestro principal aporte pasa por preservar esas ideas y esos valores que nos reunieron, antes que convertirlos en una estructura electoral por el solo hecho de participar. Seguiremos siendo críticos cuando sea necesario, y estaremos dispuestos a acompañar lo que vaya en la dirección correcta. No queremos alimentar divisiones: Peñarol es demasiado grande para reducirse a enfrentamientos entre personas o etiquetas. Las circunstancias pueden cambiar. Las personas también. Los escenarios electorales, necesariamente, son transitorios".

Y finaliza: "Las ideas que creemos que Peñarol necesita, en cambio, trascienden cualquier elección. Por eso, si el panorama actual no ofrece un camino distinto para sostenerlas, seguiremos apostando a construirlas desde donde mejor sirvamos al club, más allá de una nueva contienda electoral, en la que en esta oportunidad preferimos no participar".

Aquí puede verse el posteo de la agrupación: