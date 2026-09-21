Alerta en el fútbol sudamericano: se cierran las puertas en Brasil y el Brasileirao, que tiene récord de uruguayos con 34, recortará el cupo de extranjeros

El fútbol brasileño decidió dar un viraje drástico en sus políticas de contratación y confección de planteles. En una reunión clave celebrada este lunes en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), los clubes de las Series A y B aprobaron la propuesta para recortar de manera gradual el límite máximo de futbolistas extranjeros que pueden ser convocados por partido, y el único que votó en contra fue Flamengo, que tiene actualmente 10, entre ellos, Giorgian De Arrascaeta , Gustavo Varela y Nicolás De la Cruz.

La medida, que comenzará a regir a partir de la temporada 2027, marca el final de una etapa de máxima apertura y empieza a cerrar un mercado que históricamente ha sido el principal destino de las figuras del continente.

La decisión llega justo en el punto más alto del proceso de internacionalización de la liga. En la actual temporada, el Brasileirao alcanzó una cifra récord sin precedentes de futbolistas extranjeros inscriptos en sus competencias, consolidándose como la potencia económica y deportiva de la región, entre ellos, 34 uruguayos que también son récord histórico.

Justamente el pasado viernes, el diario AS de España se había rendido a los pies de Giorgian De Arrascaeta por su rendimiento que ayudó a clasificar a su club a otra semifinal de Copa Libertadores y titulaba "Flamengo tiene al mejor".

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Cada año habrá menos jugadores extranjeros en Brasil

Este récord de presencia internacional encendió las alarmas en la casa madre del fútbol brasileño, la CBF, que argumentó la necesidad de preservar el espacio para la formación y consolidación del talento local.

Con este nuevo marco reglamentario, el cupo de futbolistas no nacidos en Brasil permitidos en la planilla de juego se irá reduciendo progresivamente año tras año hasta alcanzar un tope sensiblemente menor en 2030.

De esta manera, las instituciones deberán reestructurar sus estrategias de mercado y ser mucho más selectivas a la hora de buscar refuerzos en el exterior.

El cambio se hará año a año:

• 2027: 8 extranjeros

• 2028: 7 extranjeros

• 2029: 6 extranjeros

• 2030: 5 extranjeros

La resolución no estuvo exenta de debate en el seno de la asamblea, marcando posturas divididas entre las instituciones que abogaban por mantener la libertad de mercado y aquellas preocupadas por el desarrollo de las canteras. No obstante, la mayoría terminó inclinando la balanza hacia la postura de la CBF.

Como informó Referí el pasado 25 de agosto, este año es récord de futbolistas uruguayos en el Brasileirao. En el momento de hacerse la nota, eran 32, y ahora son 34, luego de que al cierre del mercado, Matías Viña firmó con Cruzeiro y Nicolás Fonseca, con Coritiba.

Este cambio de rumbo genera un fuerte impacto en todo el mapa futbolístico de Sudamérica.

La reducción del margen de acción en el torneo más rico de la región no solo obligará a los clubes brasileños a prescindir de piezas clave en el futuro cercano, sino que también privará a decenas de futbolistas extranjeros de dar el gran salto económico y profesional al fútbol de Brasil.