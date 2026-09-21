Mirá los mejores partidos de la Liga de Naciones de Europa de la fecha FIFA de setiembre y octubre, con los debuts de técnicos como Klopp, Xavi y Zidane

La primera ventana internacional de selecciones tras la cita del Mundial 2026 arranca con un calendario inédito y repleto de emociones. Del jueves 24 de setiembre al martes 6 de octubre, el fútbol europeo concentra las miradas del planeta a través de una apasionante seguidilla de encuentros correspondientes a la UEFA Nations League o Liga de Naciones. Las potencias del viejo continente vuelven a la acción oficial para disputar puntos clave en un parate de 13 días que promete espectáculo y máxima exigencia.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Entre los duelos más atractivos del torneo destacan los enfrentamientos directos entre gigantes del fútbol mundial.

El cruce estelar entre Inglaterra y España se erige como una de las grandes citas de la ventana, rememorando batallas decisivas y midiendo el presente de dos planteles repletos de figuras, con los campeones del mundo en acción.

Del mismo modo, el clásico continental entre Países Bajos y Alemania promete emociones fuertes por la rica historia de su rivalidad, además, teniendo en cuenta que debutan los técnicos Xavi Hernández y Jürgen Klopp, en ambos seleccionados, respectivamente.

La selección uruguaya de Diego Forlán enfrenta su primer gran obstáculo en Japón: el tifón Dujuan complica con los vuelos cancelados de varios futbolistas

Murió Milton "Tornillo" Viera, quien defendió a Nacional, Peñarol, Boca Juniors y a la selección uruguaya en el Mundial de Inglaterra 1966

Zinedine Zidane Ina Fassbender / AFP

Mientras tanto, Francia e Italia revivirán un choque de estilos de enorme tradición. En los franceses debutará Zinedine Zidane como entrenador.

La competencia también contempla duelos de alto impacto como los partidos Bélgica vs Francia, España vs Croacia, Italia vs Bélgica y el impredecible Turquía vs Francia, con el paso de los días.

EFE

Asimismo, la actividad de las figuras europeas tendrá paradas de nivel con enfrentamientos como Portugal vs Noruega -con Cristiano Ronaldo contra Erling Haaland-, Alemania vs Serbia y Noruega vs Dinamarca, donde la presencia de estrellas consolidadas garantiza atracción plena en cada jornada.

Con frentes abiertos en todas las divisiones y la necesidad de comenzar con el pie derecho la carrera por el título continental, la UEFA Nations League se transforma en el principal foco de atención para el aficionado del fútbol internacional durante estas dos semanas.

Aquí están los principales partidos de Europa y sus fechas: