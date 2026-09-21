Mirá los mejores partidos de la Liga de Naciones de Europa de la fecha FIFA de setiembre y octubre, con los debuts de técnicos como Klopp, Xavi y Zidane

La primera ventana internacional de selecciones tras la cita del Mundial 2026 arranca con un calendario inédito y repleto de emociones. Del jueves 24 de setiembre al martes 6 de octubre, el fútbol europeo concentra las miradas del planeta a través de una apasionante seguidilla de encuentros correspondientes a la UEFA Nations League o Liga de Naciones. Las potencias del viejo continente vuelven a la acción oficial para disputar puntos clave en un parate de 13 días que promete espectáculo y máxima exigencia.
Entre los duelos más atractivos del torneo destacan los enfrentamientos directos entre gigantes del fútbol mundial.
El cruce estelar entre Inglaterra y España se erige como una de las grandes citas de la ventana, rememorando batallas decisivas y midiendo el presente de dos planteles repletos de figuras, con los campeones del mundo en acción.
Otros partidos a tener en cuenta en Europa
Del mismo modo, el clásico continental entre Países Bajos y Alemania promete emociones fuertes por la rica historia de su rivalidad, además, teniendo en cuenta que debutan los técnicos Xavi Hernández y Jürgen Klopp, en ambos seleccionados, respectivamente.
Zinedine Zidane
Ina Fassbender / AFP
Mientras tanto, Francia e Italia revivirán un choque de estilos de enorme tradición. En los franceses debutará Zinedine Zidane como entrenador.
La competencia también contempla duelos de alto impacto como los partidos Bélgica vs Francia, España vs Croacia, Italia vs Bélgica y el impredecible Turquía vs Francia, con el paso de los días.
Asimismo, la actividad de las figuras europeas tendrá paradas de nivel con enfrentamientos como Portugal vs Noruega -con Cristiano Ronaldo contra Erling Haaland-, Alemania vs Serbia y Noruega vs Dinamarca, donde la presencia de estrellas consolidadas garantiza atracción plena en cada jornada.
Con frentes abiertos en todas las divisiones y la necesidad de comenzar con el pie derecho la carrera por el título continental, la UEFA Nations League se transforma en el principal foco de atención para el aficionado del fútbol internacional durante estas dos semanas.
Aquí están los principales partidos de Europa y sus fechas:
| Día / Fecha
|Partido
|Jueves 24 de septiembre
|Portugal vs. Noruega
| Viernes 25 de septiembre
|España vs. Croacia
| Sábado 26 de septiembre
|Países Bajos vs. Alemania
| Domingo 27 de septiembre
|Francia vs. Italia
| Lunes 28 de septiembre
|Alemania vs. Serbia
| Martes 29 de septiembre
|Bélgica vs. Francia
| Jueves 1 de octubre
|Inglaterra vs. España
| Viernes 2 de octubre
|Italia vs. Bélgica
| Sábado 3 de octubre
|Turquía vs. Francia
| Domingo 4 de octubre
|Noruega vs. Dinamarca