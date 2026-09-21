El fútbol del Interior tiene nuevo presidente: "Saben que siempre que Bares va a la AUF tiene la camiseta de OFI 100% y que va a pelear hasta lo último"

Gustavo Bares vuelve a la presidencia de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) , tras ganar las elecciones que se realizaron el sábado en Durazno, y en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) saben que retorna el dirigente que, con FIFA, impulsó los cambios que desembocaron en noviembre 2018 en la aprobación del nuevo Estatuto de la AUF que generó un antes y un después en el fútbol profesional uruguayo.

Bares realizó una carrera relámpago como dirigente de fútbol. En 2009 asumió como presidente de la Liga de San José, en 2011 pasó al Ejecutivo de OFI como secretario general y entre 2014 y 2018 fue presidente . Luego se alejó, par volver ocho años después.

Los principales objetivos son, primero, la formación de las cuatro mesas ejecutivas que llevarán a una descentralización en general de la organización. Esas cuatro mesas van a estar integradas por representantes de ligas o clubes, esto es, dirigentes del interior del país que no necesariamente van a ser integrantes del ejecutivo. Tendremos una mesa ejecutiva de juveniles, una absoluta, una de femeninos y una de seguridad , espectáculo de cancha. Una de las principales preocupaciones pasa por la problemática de la violencia en el deporte. Segundo, la formación definitiva de una oficina legal para que se haga cargo de todo lo que es ayudar a las ligas en cuanto a estatutos, reglamentos, personas jurídicas, trámites como fideicomisos y trámites en las diferentes organizaciones. También, para que cumpla la función de oficina asesora del ejecutivo, en cuanto a los aspectos legales, reclamos que podamos tener de alguna liga, algún club o sector.

¿Cómo te imaginás OFI en 2030?

Uno se quiere imaginar una OFI fuerte, una OFI con muchas y buen nivel de canchas iluminadas para poder jugar de noche, porque hoy es mucha la actividad que tienen los clubes, más la actividad de OFI en sí misma, y principalmente creciendo en infraestructura. Me imagino esa OFI, que siga siendo respetada a nivel país como lo que es, que es la federación de fútbol más grande que tiene nuestro país.

¿Proyectás pedir que a OFI lo integren desde algún lugar en la organización para el Mundial 2030?

Sería muy bueno que podamos participar para tener conocimiento de los temas, llegada a todo, y por ahí también poder ver si en algún momento de lo que se viene de FIFA, porque todos sabemos que en cada Mundial FIFA aporta mucha infraestructura, tal vez pueda quedar algo para alguna institución de la propia organización o para la propia OFI.

¿Por qué decidiste volver a este rol como presidente de OFI después de haber conseguido uno de los logros políticos más importantes de la historia de la organización, como fue impulsar el cambio de Estatuto, votado en noviembre 2018, que le dio un lugar especial al fútbol del interior en la nueva estructura de la AUF?

Es un logro que quedó marcado en la historia, pero ahora fue a pedido de la Confederación del Sur, por unanimidad, que planteó que encabezáramos una lista y que volviéramos para tratar de generar algún nuevo cambio. Nos ven siempre en los congresos, apuntando a cambios y a impulsar ideas. Entonces allí surgió el convencimiento también del resto del país, que en definitiva fue el que te lleva o no a estar en ese lugar.

¿El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, tiene que celebrar tu nueva llegada a la presidencia de OFI como el de un aliado político de cara a las próximas elecciones de la Asociación?

El fútbol es todo uno. Sin dudas es importante tener el apoyo del presidente la AUF, principalmente para ideas y proyectos y charlar de algunos temas que para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, fue muy importante y lo tomamos como tal, los posibles cambios dentro de la organización porque él conoce mucho de los temas de las mesas ejecutivas. Le consulté sobre eso. Respecto a lo que planteás acerca de ser aliado con Alonso, te puedo responder que somos conocidos y amigos, de la misma forma que ocurrió con Wilmar Valdez. Sin embargo, ellos saben que siempre que Gustavo Bares va a la AUF, por alguna reunión o por algún tema puntual de OFI, tiene la camiseta de OFI 100% y que va a pelear hasta lo último".