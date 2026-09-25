Franco Torgnascioli, las manos de City Torque, con Referí: las claves de un equipo que pelea a tres frentes y "va por todo", y su lucha contra el cáncer

Montevideo City Torque es el equipo del momento. Está en semifinales de Copa Sudamericana , va primero en el Torneo Clausura y pelea la Tabla Anual , y se mantiene en la Copa AUF Uruguay para pelear a tres frentes. Una de las claves de esta gran temporada está en el arco , defendido por Franco Torgnascioli.

El arquero de 36 años llegó a Torque a mediados de 2025 con el objetivo de salvar al equipo del descenso , y un año después vive este gran presente con el ciudadano, con Marcelo Méndez a la cabeza.

“Una de las preguntas que hacía cuando me llamaron era por qué una institución como esta, con el profesionalismo que hay acá, no estaba peleando torneos, porque la realidad es que está por encima de todos los clubes en la manera de trabajar” , expresó el arquero en una entrevista con Referí.

La felicidad de Torgnascioli no es solo deportiva. El golero superó el cáncer testicular que sufrió en 2021 y volvió al fútbol con la ilusión de que la redonda todavía le tenía guardada “momentos lindos” por vivir . Hoy Franco vive uno de esos momentos, en un Torque que quiere cerrar el año con más de una vuelta.

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Las claves del Montevideo City Torque que pelea a tres frentes, según Franco Torgnascioli

Sentado en medio de una de las siete canchas del complejo de Torque, Torgnascioli remarcó que una de las claves de este gran momento del ciudadano es el liderazgo de Marcelo Méndez.

“Hoy hace que todo sea lindo. Tenemos un gran plantel y grandes momentos de jugadores también que ayudan a que el trabajo de Marcelo se vea reflejado también en la cancha, pero el trabajo de él es impresionante”, expresó el arquero, que destacó que el plantel se fue convenciendo del mensaje del DT, quien cree en que su equipo puede ir de igual a igual contra cualquier rival.

Torgnascioli también resaltó la “intensidad” que le ponen Méndez y su cuerpo técnico a los entrenamientos del plantel, algo que además genera una “competencia interna” positiva que no permite a ningún jugador relajarse. “Eso te lleva a que hoy en día estemos compitiendo como estamos compitiendo, jugando tres torneos y físicamente el equipo está bien”, explicó.

A esto se suma que Torque cuenta con un amplio equipo de trabajo con distintas especialidades que le da todas las facilidades a sus futbolistas para “entrenar al cien, recuperar y al otro día volver a entrenar”, así como un complejo de última generación con todas las comodidades y herramientas necesarias.

Franco Torgnascioli, arquero de Montevideo City Torque Foto: Andrea Hernández

“Yo creo que los clubes empiezan a crecer desde la infraestructura. Ojalá que esto sea una referencia, y ojalá todos los jugadores de fútbol uruguayo tengan la posibilidad de tener estas instalaciones, esta manera de trabajar. Todo jugador de fútbol, para poder desarrollarse, necesita de buenas condiciones”, expresó el arquero, que criticó a quienes dicen que las buenas instalaciones dejan a los futbolistas uruguayos en una “zona de confort” que les impide crecer.

“Las personas que dicen eso tienen una mentalidad totalmente conformista y mediocre. No lo veo de otra manera. Creo que esa es la parte más fácil para poder quedarte en la zona de confort y quedarte con el verso de que el jugador de fútbol uruguayo es hijo del rigor, que tenés que darle una cancha mala. Esto sí es difícil, porque vale dinero. A los equipos que no quieren hacer las cosas bien les sirve ese verso, yo considero todo lo contrario. Después es parte del club exigirte, yo te doy esto y vos dame esto. Hoy tenés una prueba de que si hacés las cosas bien te va bien”, remarcó.

Por último, el futbolista remarcó que a pesar de que el plantel de Torque es “joven”, de todas formas es “muy serio, muy maduro, ambicioso y quiere salir adelante”. “Tenemos un plantel muy lindo, nos gusta venir y pasar tiempo acá”, agregó.

Él es uno de los líderes, junto a Gary Kagelmacher, con quien comparte concentración, y su compañero en el arco, Gastón “Moneda” Rodríguez, para Franco una “pieza fundamental” en este momento de Torque: “Me encontré con un compañero impresionante, una persona brillante y un gran arquero. Yo veo hoy que le toca tener menos partidos y está siempre a disposición, siempre con buena cara, juego o no juegue, y eso vale oro“.

Su lucha contra el cáncer y la ayuda de la psicología

Torgnascioli en su vuelta a los entrenamientos del Everton, tras pasar por su tratamiento contra el cáncer Twitter

En los últimos días de 2021, mientras jugaba en el Everton de Chile, a Franco Torgnascioli le detectaron un cáncer testicular maligno. Entró en tratamiento, y volvió a jugar cinco meses después, pero recién en noviembre, casi cinco años después de aquel diagnóstico, tendrá su último análisis para saber si ya está “clínicamente curado”.

“En un par de notas me preguntaron si había pensado en retirarme, y yo consideraba que el fútbol todavía tenía muchos momentos lindos para darme. En ningún momento se me cruzó por la cabeza retirarme”, explicó Franco, que remarcó que “la ilusión” de vivir una actualidad como la que vive en Torque fue uno de sus motores para no rendirse.

“Yo soy una persona que soy apasionada, me encanta lo que hago, y era una de las cosas que me daba fuerza. El saber que había momentos lindos por vivir, y que también me sentía con mucha fuerza y con muchas ganas de seguir aportando desde el lugar que me toque”, agregó.

Volver a jugar tras su tratamiento no fue sencillo, y Torgnascioli reconoció que debió recurrir a un psicólogo para volver a sentirse como él quería adentro de una cancha. En ese sentido, marcó que todo futbolista "debería darse el tiempo e invertir en un psicólogo". "Es una persona que está preparada para ayudarte a pasar los momentos que se viven en el fútbol. A mí me ayudó muchísimo”.

Hoy Torgnascioli espera su último análisis, con el que desea dejar esta etapa definitivamente atrás. “Por suerte ya pasaron esos años, pasaron rápido. En un momento, cuando me pasó, una de las cosas que me preguntaba era dónde voy a estar el día que me haga el último examen. No me imaginaba en Uruguay, pero hoy estoy acá, estoy feliz, y ojalá que ahora el último control salga bien para olvidarme de todo esto”, concluyó.

La histórica campaña en Copa Sudamericana y la ilusión del Campeonato Uruguayo

La celebración de Montevideo City Torque tras clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana Foto: Gastón Britos / FocoUy

El miércoles 14 de octubre Torque se enfrentará a Atlético Mineiro por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en un nuevo capítulo de una campaña internacional histórica del ciudadano. Torgnascioli sabe que el cruce será “durísimo”, pero confía en que pueden hacer una buena serie y “hacer historia” alcanzando la final, algo que no logró ningún equipo chico.

Esa confianza, según el arquero, comenzó a cimentarse ya en el primer encuentro de la fase de grupos de la Sudamericana, cuando vencieron 1-0 a Gremio en el Estadio Centenario. “Nos marca muchísimo ese partido. Ahí no te queda otra que confiar y creer, porque le ganaste al rival, en los papeles, más difícil. Después nos pasa que vamos a jugar a Chile contra Palestino, un rival que viene jugando Copa, y le ganás. Ahí ya nos convencimos que la primera fase la podíamos pasar”, declaró.

El arquero también habló de cómo vivieron la previa del partido contra Cienciano en la altura de Cusco, donde vivieron varias situaciones extrañas, aunque Franco trató de bajarle el tono a algunas de ellas.

Vieron un dron en el entrenamiento previo al partido, pero Franco dijo que “no hay manera de comprobar” que haya sido de Cienciano. Cuando llegaron al vestuario visitante antes del partido vieron que les habían tirado sal, algo que para el golero “no está bueno”, pero “para que te afecte tenés que creer, y nosotros creemos en lo que hacemos en la cancha”.

Lo que sí le molestó fue que no tuvieran agua caliente en el estadio, porque “son cosas básicas, cosas que hoy en día no pueden faltar”. De todas formas, remarcó que todas esas situaciones motivaron al plantel, porque “te generás un respeto cuando empiezan a hacer cosas extra futbolísticas para sacarte”.

Esa motivación se vio en el partido de vuelta, en el que Torque remontó el 2-0 que recibió en la ida con una goleada 3-0 que le dio el pase a las semis, con un gol en la hora de Nahuel da Silva que para Torgnascioli “es de película”.

Antes de la serie contra Atlético Mineiro, Torque tendrá tres partidos trascendentales por el Torneo Clausura que pueden marcar sus chances de salir campeón: este sábado enfrentará a Deportivo Maldonado, el miércoles jugará el partido que tiene pendiente contra Peñarol y el fin de semana siguiente se cruzará con Nacional.

Aunque reconoció que será “una seguidilla de partidos duros”, Torgnascioli aseguró que van “partido a partido”, por lo que su mira está en Deportivo Maldonado, “un rival durísimo que viene haciendo las cosas muy bien”.

El arquero espera que Torque se lleve los tres puntos para tener “un posicionamiento muy bueno en la tabla”, y no duda: van por las tres copas que quedan en el año. “No hay que tener miedo a decirlo. Vamos por todo”.