Estudiante de Medicina que fue víctima de un intento de femicidio retomó las clases: "Tiene gran voluntad de salir adelante"

La estudiante de la Udelar que fue víctima de un intento de femicidio retomó sus estudios y se encuentra preparando los próximos parciales junto a sus compañeros, según informó el rector de la institución, Héctor Cancela .

"La última noticia que yo tenía es que estaba estudiando con compañeras y compañeros para dar parciales ahora", señaló Cancela en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10). El rector dijo que no sabía "si se ha reintegrado presencialmente", pero destacó que la estudiante pudo retomar su actividad académica, al menos inicialmente, de forma virtual.

"Sabemos que es una estudiante que tiene una gran voluntad de salir adelante y, respetando su privacidad —a la que tiene derecho—, nos da alegría saber que está retomando esos estudios", expresó el rector.

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Cancela también se refirió a las medidas que tomó la Udelar tras el caso: "Se hicieron un conjunto de actividades muy claras de difusión, de concientización, de dejar a la mano de las y los estudiantes los distintos mecanismos para todo lo que tiene que ver con la generación de denuncias , pero también para lo que puede ser el asesoramiento, el apoyo", explicó.

El rector sostuvo que ese trabajo "no terminó" y que la universidad busca profundizar las medidas en el mediano plazo: "Este es un trabajo que no terminó, es un trabajo que ya se venía haciendo, que se profundizó. Ahora estamos en una etapa de también pensar otras medidas que pueden ser de mediano plazo y también de buscar cómo dentro de la universidad podemos generar algún espacio presupuestal porque en muchos casos vamos a necesitar reforzar equipos humanos", indicó

Sobre el procedimiento interno que está en proceso en relación al agresor, Cancela explicó que "el sumario es como un juicio pero en la interna de la universidad".

El estudiante que atacó a la joven fue imputado a mediados de setiembre por un delito de femicidio en grave de tentativa y está cumpliendo con una medida cautelar de 180 días de prisión preventiva.

El fiscal del caso, Luis Pacheco, había dicho en una rueda de prensa que por la cantidad de puñaladas, el arma utilizada (un cuchillo) y las zonas del cuerpo atacadas, el joven tuvo "intención de dar muerte".