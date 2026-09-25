Legnani sobre el proyecto de saneamiento de Atlántida: "Va a ser un antes y un después"

La Intendencia de Canelones y OSE presentaron este jueves los detalles del proyecto de saneamiento para Atlántida , una obra que demandará una inversión estimada de US$ 50 millones y cuyo inicio está previsto para 2027 , una vez finalizada la temporada de verano. El intendente de Canelones, Francisco Legnani , destacó el proyecto y aseguró en rueda de prensa que "va a ser un antes y un después para Atlántida".

La primera fase de las obras comprenderá unas 80 hectáreas del casco histórico de Atlántida , donde actualmente existen unas 700 conexiones. La intervención permitirá superar las mil conexiones y sustituir parte de la infraestructura existente, que presenta problemas de roturas y obstrucciones. También se duplicará la extensión de la red de saneamiento, que actualmente tiene unos 8,5 kilómetros, y se renovarán las tuberías de agua potable y las conexiones domiciliarias de ambos servicios.

La planta estará ubicada en un terreno público al norte de la Ruta Interbalnearia , próximo al cementerio. El diseño prevé una capacidad de tratamiento que permita atender no solo la demanda actual de Atlántida, sino también futuras ampliaciones de la red hacia Villa Argentina, Las Toscas, Parque del Plata, City Golf y otras zonas .

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El presidente de OSE, Pablo Ferreri , resaltó ese potencial de expansión: "Va a quedar un potencial [enorme] de crecimiento de las redes de saneamiento en la zona. Esto da un piso de calidad de vida , de mejora en temas ambientales, sanitarios y de posibilidades de desarrollo económico y social muy diferentes a las que hoy tiene Atlántida".

La planta de tratamiento tendrá inicialmente una capacidad proyectada para atender el equivalente a unos 22.500 habitantes, aunque se analiza elevarla a entre 26.000 y 28.000 habitantes equivalentes.

US$ 110 millones en obras

Además del saneamiento, las autoridades destacaron otras dos inversiones previstas para Atlántida y su entorno. El nuevo hospital implicará una inversión de US$ 36 millones y está previsto que comience a construirse a principios de 2027, con un plazo estimado de 12 meses.

A esto se suma el ensanche de la Ruta 11 entre Atlántida y la Ruta 8, una obra de US$ 24 millones que comenzaría en el segundo semestre de 2027 y tendría una duración estimada de 16 meses.

Legnani anunció medidas para incentivar nuevas inversiones inmobiliarias en el balneario. Según explicó, los proyectos que se presenten durante los primeros dos años de vigencia del programa accederán a beneficios vinculados a la contribución inmobiliaria, permisos de construcción y tasas de habilitación, además de una exoneración del 75% del mayor aprovechamiento del suelo.