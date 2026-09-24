Siniestro en Canelones: choque entre una camioneta y un camión dejó tres heridos, entre ellos un menor

Un choque entre una camioneta y un camión dejó tres personas gravemente heridas, entre ellas un menor, este jueves en Estación Floresta, informó Policía Caminera.

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El siniestro ocurrió sobre las 12:15 en la intersección de la Ruta 35 y la calle Río Negro. Según la información primaria, por causas que se investigan se produjo una colisión frontolateral entre una camioneta que circulaba de norte a sur y un camión que se desplazaba en sentido contrario y pretendía girar a la izquierda.

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron lesionadas: dos adultos y un menor. Por el momento no se informó la entidad de las lesiones.

El siniestro provocó la obstrucción total de la Ruta 35, por lo que el tránsito fue desviado por el interior de Estación Floresta.