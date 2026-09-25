Nueva edición de la Marcha por la Diversidad 2026 en reclamo de "verdaderos cambios" y bajo el lema "vivir con dignidad"

La Marcha por la Diversidad volvió este viernes 25 de setiembre a las calles de Montevideo bajo la consigna "Vivir con dignidad, existir con orgullo" , una frase en conmemoración al actor, humorista y artista drag, Luis Magallanes, también conocido como "Dulce Polly" , fallecido en enero de este año.

La concentración empezó a las 18:00 en la plaza Cagancha y la movilización comenzó a las 19:00 . El recorrido previsto incluye las avenidas Rondeau, Libertador y De las Leyes, hasta llegar a la plaza 1° de Mayo, donde se leerá la proclama.

Desde la Coordinadora, se planteó que, pese a los avances alcanzados, " los derechos no están asegurados" y se cuestionó que las medidas "no lleguen a tiempo" o aparezcan únicamente en los discursos cuando determinadas situaciones se vuelven visibles.

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"Un año más y tenemos que seguir pidiendo que no nos maten, que nuestras vidas importan", señaló el texto compartido por la agrupación en redes sociales.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Romina, integrante de la Coordinadora, explicó a Telenoche (Canal 4) que la consigna de este año apunta a las condiciones de vida de la comunidad y a las desigualdades que persisten: "Nuestra consigna este año, lo que estamos reivindicando es dejar de sobrevivir todo el tiempo. Poder denunciar las desigualdades estructurales que nos atraviesan que condicionan nuestras vidas: laborales, de salud, de estudio", sostuvo. La integrante de la Coordinadora agregó que esas problemáticas no se limitan a la comunidad LGBT: "No solamente atraviesan a la comunidad LGBT, cuando hacemos las marchas pensamos en nuestra comunidad como el Uruguay entero".

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, habló en prensa de rueda consignada por Subrayado (Canal 10) y dijo que es importante acompañar la movilización "porque es una causa de derechos humanos". En ese sentido, destacó el trabajo de la comuna: "La Intendencia de Montevideo ha sido pionera en políticas vinculadas a la diversidad y a los derechos humanos; y nosotros impulsamos y acompañamos hace bastante tiempo este tipo de manifestación".

Consultado sobre qué le falta a Uruguay para garantizar estos derechos, respondió: "Seguir avanzando". El intendente comparó la situación actual con la de tres décadas atrás y señaló que "queda claro que avanzamos". De todos modos, agregó: "Ni que hablar que falta mucho, quizá nunca se llegue a un punto óptimo. Pero sí avanzamos, y para avanzar es que se tienen que dar este tipo de impulsos, de tener políticas como tiene la Intendencia".

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Ante la consulta sobre uno de los reclamos de los colectivos, referido al cumplimiento de la ley de inclusión laboral de personas trans, Bergara señaló que no tenía "los datos concretos" pero explicó que la normativa se aplica "para los llamados de ingreso" y que "obligatoriamente tienen que tener el cupo". Sin embargo, aclaró que "después si ese cupo se llena o no depende de cuánta gente se presenta, o qué características laborales tiene". "Desde la IM no ejercemos ningún tipo de discriminación negativa, todo lo contrario", afirmó.

Una marcha histórica

Andrea Obregón, activista que participó de la primera Marcha por la Diversidad, destacó en diálogo con Teledoce (Canal 12) el cambio que experimentó la movilización durante las últimas tres décadas: "De camino a acá, no puedo parar de emocionarme: viendo a la gente celebrando, locales comerciales, supermercados; hace 30 años atrás era impensable eso. Vaya si hemos cambiado en todos estos años de lo que era la primera marcha, éramos unos pocos por la calle y un montón por la vereda".

La activista señaló que la movilización también cambió su significado con el paso de los años: "Durante muchos años, lo que era la Marcha del Orgullo, la tomaban como que era un circo. Hoy es la Marcha por la Diversidad, de toda la comunidad que hace a la sociedad", sostuvo.

Los cortes de tránsito por la marcha

La Intendencia de Montevideo informó que desde las 22:00 del jueves no se podrá estacionar ni circular por la circunvalación de la plaza Cagancha, medida que se mantendrá hasta las 20:00 de este viernes por el estacionamiento de los camiones que participan de la movilización.

Desde las 17:30 se previó el corte de 18 de Julio a la altura de plaza Cagancha y desde las 19:00 se cortó la circulación a lo largo del recorrido de la marcha.

El transporte colectivo tendrá desvíos desde las 18:00 de este viernes hasta las 2:00 del sábado 26 de setiembre.

El recorrido previsto será plaza Cagancha - avenida Rondeau - avenida Libertador - avenida De las Leyes - plaza 1° de Mayo.