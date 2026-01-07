Murió Luis Magallanes, quien encarnaba a Dulce Polly, figura del arte drag y activista LGBT+

En las últimas horas murió el actor, humorista y docente Luis Magallanes . Militante por los derechos de la comunidad LGBTI+, artista drag y docente de educación secundaria, Magallanes se convirtió en una de las figuras más reconocibles del transformismo en los últimos años.

Desarrolló una docena de personajes en 25 años de trabajo en los escenarios, entre los que Dulce Polly se convirtió en su faceta más reconocible; un personaje que nació en el año 2000 y se convirtió en una de las drag queens más populares del país. El histrionismo, el desparpajo y la alegría del personaje que llevó a los teatros, las calles y hasta la televisión, cuando participó también del reality culinario Masterchef Celebrity en la pantalla de Canal 10.

"La frontera se cruza cuando me pongo las pestañas postizas y la peluca", consideraba Magallanes. El proceso de montaje por el que se convertía en ese personaje hiperbólico que hacía de la risa su herramienta de trabajo más preciada.

Meses atrás el actor había recibido un diagnóstico de un cáncer de laringe que había afectado incluso su tarea como artista y lo había llevado a enfrentar una serie de tratamientos. En octubre había comenzado un proceso que registraba habitualmente a través de sus redes sociales y compartía con sus seguidores con la intención "desmitificar" la enfermedad.

"Vuela alto, Luis. QEPD", escribió el actor y humorista Petru Valensky en sus redes al compartir una foto junto a Dulce Polly, quien en los últimos meses realizó espectáculos a beneficio de su colega junto a Fito Galli y Pablo Atkinson.

Militante por los derechos de la comunidad LGBT+ en Uruguay, Magallanes fue parte de Homosexuales Unidos (HU) desde 1994 donde participó de las primeras marchas de la diversidad en el país. Además, fue miembro fundador del colectivo Ovejas Negras, que este miércoles lo despidió con una sentida publicación: "Hasta siempre Luis, hasta siempre Dulce".

"Hasta siempre Luis, hasta siempre Dulce Polly. Les vamos a extrañar muchísimo. En cada marcha, en cada tabladito en barrios y pagos por todos lados. Cada vez que alguien alce la voz para defender el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Cada vez que alguien milite por el amor. En cada 20 de mayo. Cada vez que alguien olvide la alegría y pretenda transformar la bronca en odio", escribieron en las redes del colectivo.

Durante años, Magallanes animó eventos privados, condujo marchas e hizo presentaciones en diferentes boliches del país.

Desde Il Tempo, uno de los locales bailables en los que supo animar las noches de Montevideo también los despidieron: "Que descanses en paz, te recordaremos siempre con una sonrisa. Gracias por tantos momentos compartidos y risas".

Parte de su vida fue retratada por el cineasta Carlos Conti en el documental AgriDulce, filmado entre 2016 y 2017 cuando su vida también fue atravesada por la muerte de su padre tras un diagnóstico de cáncer.