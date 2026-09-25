Mirá cómo viene la evolución de la lesión de Federico Valverde en Real Madrid, que lo dejó fuera de los partidos de la selección uruguaya de Diego Forlán

La mala noticia que sacudió tanto a Real Madrid como a la selección uruguaya ya tiene su hoja de ruta médica trazada. Federico Valverde sufrió un esguince de grado 3 en su tobillo izquierdo tras una dura acción en el clásico madrileño frente a Atlético de Madrid, una dolencia que lo marginó de los compromisos internacionales de la selección uruguaya de Diego Forlán de esta fecha FIFA de setiembre-octubre y que mantiene en vilo al conjunto merengue.

El origen exacto de la lesión se produjo sobre el final del primer tiempo, a los 44 minutos, cuando el mediocampista recibió una fuerte entrada con pisotón incluido por parte del surcoreano Kang-in Lee, quien este lunes enfrentará con su selección a Uruguay.

Fiel a su entrega habitual, Valverde no pidió el cambio ni dio muestras de rendición: disputó los 90 minutos reglamentarios con dolor en la articulación.

Recién al término del encuentro, las pruebas de resonancia magnética realizadas por los servicios médicos del club confirmaron la gravedad de la zona afectada, revelando una rotura parcial ligamentosa.

Paraguay, que amargó el debut de Diego Forlán como técnico de Uruguay sub 20, se llevó el oro ante Argentina y revalidó su título en los Juegos Odesur

Luego de dos elecciones consecutivas, Guillermo Varela, dirigente de Peñarol, no se presentará en las de diciembre próximo

Cómo viene la evolución de Federico Valverde

Actualmente, Federico Valverde ya comenzó su proceso de rehabilitación en las instalaciones de Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Su rutina diaria combina intensas sesiones de fisioterapia con trabajo específico de carga progresiva en el gimnasio, apuntando a desinflamar el tobillo y fortalecer los ligamentos dañados.

Los plazos que manejan en la capital española son claros. La opción más optimista, siempre y cuando la respuesta biológica en Valdebebas sea perfecta y no haya contratiempos, contempla una reaparición en cancha para el 10 de octubre frente a Villarreal por LaLiga de España.

Sin embargo, en el cuerpo técnico de José Mourinho prima la cautela.

El verdadero foco y la gran meta de los médicos está en no acelerar los procesos y tener a Valverde al 100 % de sus condiciones físicas para el clásico ante Barcelona, fijado para el próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.