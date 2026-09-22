Qué es un esguince de grado 3 en un tobillo como el que dejó fuera a Federico Valverde de la selección uruguaya y cuánto tiempo de recuperación lleva

La ausencia de Federico Valverde en los próximos compromisos de la selección uruguaya de Diego Forlán en la fecha FIFA de setiembre y octubre encendió las alarmas. Tras el pisotón sufrido en el clásico madrileño, entre Real Madrid y Atlético de Madrid, este martes, apareció un segundo parte médico oficial de los merengues.
De esta manera, Valverde quedó fuera de los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India y su lugar en la delegación lo ocupará Emiliano Martínez.
¿En qué consiste un esguince de grado 3?
A diferencia de los grados 1 y 2 -que implican estiramientos o roturas parciales-, el grado 3 que padece en su tobillo derecho Federico Valverde, representa la rotura total o la avulsión completa de los ligamentos de la articulación.
Esta lesión provoca una pérdida inmediata de la estabilidad en la articulación del tobillo. Entre sus síntomas principales se destacan:
1) Incapacidad para apoyar el pie debido al dolor agudo e intenso.
2) Inflamación severa y hematomas extendidos en cuestión de horas.
3) Inestabilidad articular evidente, sintiendo la zona "suelta" o desencajada.
Plazos de recuperación y tratamiento
Para un deportista de alto rendimiento como Federico Valverde, el proceso de rehabilitación no solo busca la cicatrización del tejido, sino también recuperar la fuerza y el movimiento en la zona.
El tiempo estimado de baja suele oscilar entre ocho y 12 semanas (de 2 a 3 meses), según estiman medios españoles.
El tratamiento exige una fase inicial de inmovilización y descarga con muletas, seguida de una intensa etapa de fisioterapia para evitar inestabilidades crónicas.