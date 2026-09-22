El efecto Maxi Gómez: Nacional solo ganó un partido por la Liga AUF Uruguaya sin el delantero, que participó en cuatro de cada 10 goles del bolso en 2026

Nacional estuvo al borde de una nueva derrota por el Torneo Clausura ante Defensor Sporting, que lo hubiese dejado lejos de todas las tablas. Estaba 2-0 abajo a los 89 minutos , cuando apareció el jugador que salvó al tricolor varias veces este año: Maximiliano Gómez .

El delantero sanducero anotó el descuento de penal , luego de ganar un cabezazo en el área que impacto en el brazo de Edgar Elizalde, y un minuto después empató el partido tras conectar un centro de Alejandro Martínez que pegó en el travesaño. En la siguiente jugada Francisco Calvo concretó la remontada heroica y le dio la victoria a Nacional, que pasó de la tristeza a la alegría en poco más de cuatro minutos.

La presencia de Gómez en Nacional es diferencial para Nacional, algo que reconoció el entrenador Daniel Carreño tras el encuentro de este fin de semana. "Todos sabemos que Maxi Gómez es el mejor jugador del fútbol uruguayo y no hay discusión. Por su trayectoria y por lo que demuestra en la cancha. Estando Maxi en la cancha influye para nosotros, para el espectador, para los rivales, para la prensa, para la hinchada y para los árbitros", expresó el DT tricolor.

Esta visión de Carreño está respaldada por las estadísticas, reflejadas en el programa Quedó Picando, del streaming de El Observador: el atacante no estuvo en seis partidos de Nacional por esta Liga AUF Uruguaya, de los cuales el bolso solo ganó uno . Con su presencia, en tanto, ganó un 30% más de puntos .

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Daniel Carreño tras el triunfo de Nacional con tres goles en 4 minutos: del "trato de sacarme los cucos" al "Maxi Gómez es el mejor del fútbol uruguayo"

A esto se suma su aporte goleador. Más de tres de cada diez goles de Nacional en la temporada fueron anotados por Gómez, que además participó en cuatro de cada diez tantos en el año. Ningún otro jugador del club llega a diez participaciones de gol durante todo el 2026.

Los resultados de Nacional con y sin Maxi Gómez

Gómez no estuvo presente en nueve de los 41 partidos de Nacional durante la presente temporada, pero tres de ellos son por Copa AUF Uruguay, en la que Carreño solo jugó hasta el momento con equipos alternativos.

No se perdió ningún encuentro por Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, y solo se perdió seis partidos de los 29 que el bolso lleva disputados en la Liga AUF Uruguaya.

De esos encuentros, Nacional ganó uno, empató dos y perdió tres, con cinco de 18 puntos obtenidos, un porcentaje del 27,7% de las unidades. Dos de sus ausencias fueron por motivos disciplinarios (una expulsión y una acumulación de tarjetas amarillas), dos fueron por molestias musculares y los últimos dos se debieron al esguince de rodilla que sufrió en el clásico ante Peñarol.

Estos fueron los partidos en los que Maximiliano Gómez no participó por la Liga AUF Uruguaya, con los motivos de sus ausencias:

Fecha 7 del Torneo Apertura: Defensor Sporting 2-1 Nacional (expulsado) Fecha 13 del Torneo Apertura: Nacional 1-2 Danubio (molestia muscular) Fecha 4 del Torneo Intermedio: Nacional 2-1 Juventud de Las Piedras (molestia muscular) Fecha 1 del Torneo Clausura: Nacional 1-2 Boston River (acumulación de amarillas) Fecha 5 del Torneo Clausura: Nacional 2-2 Juventud de Las Piedras (esguince de rodilla) Fecha 6 del Torneo Clausura: Wanderers 1-1 Nacional (esguince de rodilla)

Los números de Nacional con y sin Maxi Gómez Foto: Quedó Picando

Con Maxi Gómez, en tanto, Nacional ganó 13 partidos, empató dos y perdió ocho encuentros por el campeonato local, con 41 obtenidos de 69, lo que da un porcentaje del 59,4% de las unidades.

Si se suman los partidos de Copa AUF Uruguay, Nacional ganó tres partidos, empató tres y perdió tres sin Gómez, con un porcentaje del 44% de los 27 puntos en disputa. El nueve disputó 32 encuentros, con 16 victorias, cuatro empates y 12 derrotas. Son 52 de 96 puntos, con un 54% de efectividad.

La cuota goleadora de Maxi Gómez en Nacional

Maxi Gómez lleva 19 goles y tres asistencias en los 32 partidos que disputó con Nacional durante este 2026. Significa que tiene 0,6 participaciones de gol por encuentro, o más de un aporte directo cada dos partidos.

De esos tantos, 15 los convirtió por la Liga AUF Uruguaya, cifra que lo mantiene como segundo máximo goleador del campeonato por detrás de Álvaro López, que lleva 16 goles con Albion. Tres los anotó por la Copa Libertadores y el restante lo sumó en la Copa Sudamericana.

El tricolor convirtió 58 goles en lo que va del año. Con sus 19 tantos, Gómez anotó el 32% de los tantos de su club. Sumando sus tres asistencias, las estadísticas muestran que el sanducero participó en el 37% de los goles tricolores.

Es el primero en el ranking de Nacional, por una distancia considerable. En el podio el segundo lugar lo tiene Tomás Verón Lupi, que lleva nueve participaciones de gol en el 2026 (cuatro goles y cinco asistencias), y Maximiliano Silvera está tercero con ocho aportes (seis goles y dos asistencias).