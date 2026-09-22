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La plaga que golpea a Peñarol: tras el desgarro de Eduardo Darias, la preocupante lista de lesionados que no deja en paz al equipo de Diego Aguirre

Los aurinegros afrontan un momento clave en la Liga AUF Uruguaya 2026 y los sentidos se suman todas las semanas al plantel

22 de septiembre de 2026 12:53 hs
Eduardo Darias

Eduardo Darias

Foto: @OficialCAP

El departamento médico de Peñarol no da tregua en un momento crucial del calendario de la Liga AUF Uruguaya 2026. En las últimas horas se confirmó la baja de Eduardo Darias, una pieza clave en el esquema del equipo, quien sufrió un desgarro en el aductor que lo dejó fuera del encuentro del pasado sábado frente a Cerro por la séptima fecha del Torneo Clausura, y se sigue agrandando la lista de futbolistas con esa lesión en el plantel carbonero.

Según confirmaron fuentes de la institución a Referí, al futbolista le restan entre 18 y 20 días de rehabilitación para poder retornar a las canchas.

Una lista casi interminable de desgarros en un año complicado en Peñarol

La enfermería de Peñarol refleja un panorama complejo: la nómina de futbolistas lesionados muscularmente en este año en el plantel de Diego Aguirre ya superó los 20 casos en lo que va del año, con varios jugadores reincidentes como Maximiliano Olivera, Luis Angulo, Brandon Álvarez, Diego Laxalt y el propio Darias. Todos ellos se desgarraron un par de veces.

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En el reciente encuentro ante Atenas de San Carlos por Copa AUF Uruguay, el saldo fue alarmante.

En ese solo partido sufrieron rupturas musculares Facundo Batista, Luis Angulo y Diego Laxalt. En el caso de Angulo y Laxalt, al tratarse de desgarros de mayor gravedad, los plazos de retorno superarán las tres semanas.

En la actualidad, la lista de futbolistas en sanidad por lesión muscular la integran Luis Angulo, Diego Laxalt, Facundo Batista, Gonzalo Gelini, Eduardo Darias y Jesús Trindade.

Este último representa la única novedad positiva, ya que se encuentra completamente listo para volver a sumar minutos tras casi cuatro meses de inactividad, habiendo disputado su último partido oficial el pasado 1° de junio en la derrota 1-0 ante Central Español en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio.

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