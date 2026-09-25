Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Alarma en Francia y en Real Madrid: Kylian Mbappé anotó el gol ante Turquía, pero se lesionó la rodilla izquierda y no hubo festejo; mirá el video

El histórico goleador francés liquidó el partido de visitantes, pero no pudo celebrar y se retiró con claros gestos de dolor

25 de septiembre de 2026 17:34 hs

El esperado estreno de Zinedine Zidane como director técnico de la selección de Francia en la nueva edición de la Liga de Naciones de la UEFA dejó un sabor agridulce que encendió las alarmas tanto en París como en la capital española. En su visita a Turquía, Les Bleus se impusieron gracias al sello de su capitán, Kylian Mbappé, pero la alegría duró apenas un instante.

A los 53 minutos del encuentro, el delantero de Real Madrid rompió el 0 con una definición certera tras una asistencia de Michael Olise para marcar el 1-0.

No hubo lugar para el festejo de nadie en Francia

Sin embargo, no hubo espacio para el festejo. En la misma maniobra del remate, Kylian Mbappé sintió un pinchazo inmediato en su rodilla izquierda y quedó tendido sobre el césped con claros gestos de dolor, tomándose la zona afectada antes de ser atendido por los servicios médicos.

Kylian Mbappé se retira de la cancha al lado del técnico de Francia, Zinedine Zidane, tras su lesión en la rodilla con un claro gesto de dolor

Kylian Mbappé se retira de la cancha al lado del técnico de Francia, Zinedine Zidane, tras su lesión en la rodilla con un claro gesto de dolor

A pesar de haber superado un cuadro gripal a principios de semana que puso en duda su titularidad, la estrella gala no pudo continuar en cancha. Enseguida, Zinedine Zidane se vio obligado a realizar la variante e ingresar al juvenil Désiré Doué.

Luego de dos elecciones consecutivas, Guillermo Varela, dirigente de Peñarol, no se presentará en las de diciembre próximo

En España informan que si bien Ronald Araujo brilla en Liverpool, el club tiene dudas de pagar el traspaso a Barcelona

La imagen de Mbappé retirándose directamente con molestias genera enorme preocupación no solo en el cuerpo técnico francés, sino también en las oficinas de Real Madrid, que aguarda con extrema cautela los primeros estudios médicos para determinar el alcance de la lesión articular.

Las más leídas

Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi designó al ex Nacional Álvaro Apólito como nuevo DT y asumió junto a su cuerpo técnico

Luego de dos elecciones consecutivas, Guillermo Varela, dirigente de Peñarol, no se presentará en las de diciembre próximo

Diego Forlán fue destacado por la FIFA en un afiche con varias estrellas del fútbol que debutaron como técnicos de selecciones; mirá el posteo

En España informan que si bien Ronald Araujo brilla en Liverpool, el club tiene dudas de pagar el traspaso a Barcelona

Temas

kylian mbappé Zinedine Zidane Francia real madrid Turquía

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos