Alarma en Francia y en Real Madrid: Kylian Mbappé anotó el gol ante Turquía, pero se lesionó la rodilla izquierda y no hubo festejo; mirá el video

El esperado estreno de Zinedine Zidane como director técnico de la selección de Francia en la nueva edición de la Liga de Naciones de la UEFA dejó un sabor agridulce que encendió las alarmas tanto en París como en la capital española. En su visita a Turquía, Les Bleus se impusieron gracias al sello de su capitán, Kylian Mbappé, pero la alegría duró apenas un instante.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

A los 53 minutos del encuentro, el delantero de Real Madrid rompió el 0 con una definición certera tras una asistencia de Michael Olise para marcar el 1-0.

No hubo lugar para el festejo de nadie en Francia Sin embargo, no hubo espacio para el festejo. En la misma maniobra del remate, Kylian Mbappé sintió un pinchazo inmediato en su rodilla izquierda y quedó tendido sobre el césped con claros gestos de dolor, tomándose la zona afectada antes de ser atendido por los servicios médicos.

Kylian Mbappé se retira de la cancha al lado del técnico de Francia, Zinedine Zidane, tras su lesión en la rodilla con un claro gesto de dolor FOTO: AFP A pesar de haber superado un cuadro gripal a principios de semana que puso en duda su titularidad, la estrella gala no pudo continuar en cancha. Enseguida, Zinedine Zidane se vio obligado a realizar la variante e ingresar al juvenil Désiré Doué.