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Imputaron a un adolescente de 17 años por el femicidio de una mujer de 69 en Florida: era "nieto de crianza" de la víctima

Fiscalía confirmó que el adolescente imputado es "nieto de crianza" de la víctima, ya que su abuelo había sido pareja de la mujer asesinada. La Justicia dispuso su internación en INISA durante 150 días mientras continúa la investigación

7 de septiembre de 2026 18:54 hs
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Leonardo Carreño

La Fiscalía de Florida de 1° Turno logró la formalización de un adolescente de 17 años por un homicidio especialmente agravado por femicidio, en el marco de la investigación por la muerte de una mujer de 69 años ocurrida en Cardal, Florida.

Como medida cautelar, la Justicia dispuso la internación del adolescente en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por un plazo de 150 días. Desde Fiscalía confirmaron a El Observador que el imputado era "nieto de crianza" de la víctima, aunque no tenían un vínculo familiar sanguíneo. Su abuelo había sido pareja de la mujer asesinada.

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Tras la llegada de la Policía, personal médico constató el fallecimiento y, en primera instancia, determinó que se trataba de una muerte violenta. En ese momento, las autoridades investigaban si el caso sería tipificado como femicidio o como homicidio.

Hoy, con el avance de la investigación, Fiscalía solicitó la formalización del adolescente por homicidio especialmente agravado por femicidio. La causa continúa bajo investigación.

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