Imputaron a un adolescente de 17 años por el femicidio de una mujer de 69 en Florida: era "nieto de crianza" de la víctima

La Fiscalía de Florida de 1° Turno logró la formalización de un adolescente de 17 años por un homicidio especialmente agravado por femicidio, en el marco de la investigación por la muerte de una mujer de 69 años ocurrida en Cardal, Florida.

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Como medida cautelar, la Justicia dispuso la internación del adolescente en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por un plazo de 150 días. Desde Fiscalía confirmaron a El Observador que el imputado era "nieto de crianza" de la víctima, aunque no tenían un vínculo familiar sanguíneo. Su abuelo había sido pareja de la mujer asesinada.

El cuerpo de la víctima había sido encontrado el sábado 5 de setiembre dentro de su vivienda en Cardal, en el piso y rodeado de manchas de sangre. Fue su pareja quien alertó a las autoridades luego de regresar del campo, donde se encontraba trabajando, debido a que la mujer no respondía sus llamadas.

Tras la llegada de la Policía, personal médico constató el fallecimiento y, en primera instancia, determinó que se trataba de una muerte violenta. En ese momento, las autoridades investigaban si el caso sería tipificado como femicidio o como homicidio.