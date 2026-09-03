Estudiantes de Medicina ocupan el anexo donde ocurrió el intento de femicidio y hacen un paro de 48 horas

La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) ocupa desde las 08:00 de este jueves el edificio anexo de la Facultad de Medicina , ubicado en la ex fábrica Alpargatas, donde el martes un estudiante de 19 años atacó con un cuchillo a una compañera de la misma edad .

La ocupación se realiza en el marco de un paro estudiantil de 48 horas, que abarca jueves y viernes , resuelto en una asamblea realizada este miércoles de noche como respuesta al episodio que es investigado como un intento de femicidio.

Además de la paralización de actividades, el gremio resolvió realizar “mesas de intercambio entre pares” durante la medida.

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En principio, la ocupación del edificio anexo fue definida para este jueves. Sin embargo, los estudiantes realizarán una nueva asamblea durante la tarde-noche para resolver si extienden la ocupación hasta el viernes 4 inclusive .

Qué reclaman los estudiantes de Facultad de Medicina

Entre las medidas definidas por la asamblea se encuentra una “manifestación por presupuesto digno para poder estudiar”.

Los estudiantes también reclaman “acompañamiento y apoyo psicológico a las personas afectadas” por el episodio ocurrido el martes dentro del edificio.

Además, solicitaron a las autoridades “el dictado de cursos de concientización en genero obligatorias en todas las carreras de la Facultad de Medicina y a lo largo de las mismas”.

La ocupación se produce luego de que este miércoles estudiantes de Medicina se movilizaran por el Centro de Montevideo para reclamar respuestas tras el ataque. Durante la marcha se exhibieron carteles con distintas consignas, entre ellas: “Quiero recibirme, no morirme”.

El ataque contra la estudiante de 19 años

El episodio que desencadenó las movilizaciones ocurrió el martes en el anexo de la Facultad de Medicina, cuando un estudiante de 19 años atacó con un cuchillo a una compañera de generación.

La joven sufrió heridas en la cara y el abdomen y debió ser trasladada a un centro asistencial, donde permanece internada fuera de peligro.

El agresor fue detenido y el miércoles debió ser trasladado a la unidad de psiquiatría de una mutualista luego de sufrir una descompensación. El caso es investigado como un intento de femicidio.