Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Así se juega la octava fecha del Torneo Clausura: Nacional, Peñarol y el líder City Torque con partidos el sábado y la etapa se cierra el lunes; mirá todos los detalles

La etapa tendrá tres partidos clave el sábado y continuará el domingo y lunes; mirá días, horarios, canchas y jueces

25 de septiembre de 2026 13:48 hs
Montevideo City Torque

Montevideo City Torque

Foto: @LigaAUFUruguaya

Montevideo City Torque ingresará este fin de semana a la recta final del Torneo Clausura uruguayo como único líder del certamen y soñando con su primer título en la Primera División, en el marco de la octava fecha que también tendrá este sábado los partidos de Nacional y Peñarol.

City Torque vs Deportivo Maldonado

El conjunto ciudadano recibirá este sábado a Deportivo Maldonado para disputar un encuentro en el que buscará continuar con un paso perfecto que lo tiene como único líder, aún con un juego menos disputado.

Jugadas siete de las quince fechas, los de Marcelo Méndez suman 18 unidades, superan por cuatro a su más inmediato perseguidor y el duelo pendiente ante Peñarol de la primera jornada podría hacerles tomar más ventaja.

El gran presente de Montevideo City Torque lo tiene también como único equipo uruguayo en los torneos internacionales de Conmebol. En octubre se medirá con Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Figura en Nacional, Francisco Calvo fue convocado por Costa Rica y se perderá los próximos partidos por el Torneo Clausura, aunque los tricolores esperan que vuelva antes

Peñarol vs Boston River: día, hora y dónde ver al equipo de Diego Aguirre que va por puntos clave en el Torneo Clausura

Nacional visita a Cerro Largo

También este sábado, Nacional visitará a Cerro Largo en un juego que marcará la vuelta de Maxi Gómez a la titularidad tras la lesión y los minutos que sumó el pasado fin de semana, que le alcanzaron para ser héroe de un juego que su equipo perdía 0-2 a los 89 minutos y ganó 3-2 con dos anotaciones suyas.

Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Octavo con once enteros y con muy pocas posibilidades de consagrarse bicampeón uruguayo, el tricolor busca puntos para escalar en la Tabla Anual acumulada y poder sellar un boleto a la próxima Copa Libertadores.

Peñarol vs Boston River, también el sábado

En otro encuentro de la jornada, Peñarol recibirá a Boston River con la obligación de ganar para seguir luchando por el Clausura y para mantener la primera posición de la Anual.

Diego Aguirre

Diego Aguirre

Además, Progreso recibirá a Racing ese mismo día.

Mientras que el domingo se jugarán los partidos Central Español-Liverpool, Juventud-Cerro, Defensor Sporting-Danubio.

El lunes, la etapa llegará a su final con el duelo que pondrá cara a cara a Montevideo Wanderers con Albion.

Partidos de la octava jornada del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Sábado 26 de setiembre 11:00 Progreso-Racing Paladino Javier Feres Andrés Nievas, Sebastián Silvera y Juan Cianni

Antonio García y Eduardo Varela
Sábado 26 15:00 Cerro Largo-Nacional Ubilla Mathías De Armas Nicolás Tarán, Juan Álvarez y Lucas Andrade

Christian Ferreyra y Richard Trinidad
Sábado 26 18:30 Peñarol-Boston River Campeón del Siglo Javier Burgos Carlos Barreiro, Amador De Prado y Jonathan De León

Diego Dunajec y Horacio Ferreiro
Sábado 26 21:30 Montevideo City Torque-Deportivo Maldonado Charrúa Andrés Matonte Pablo Llarena, Matías Rodríguez y Esteban Guerra

Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández
Domingo 27 11:00 Central Español-Liverpool Palermo Augusto Olmos Matías Muniz, Julián Perez y Elías Lorenzo Andrés Cunha y Santiago Motta
Domingo 27 15:00 Juventud-Cerro Parque Artigas Esteban Ostojich Héctor Bergalo, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela

Jonathan Fuentes y Federico Arman
Domingo 27 18:00 Defensor Sporting-Danubio Franzini Gustavo Tejera Martín Soppi, Nicolás Piaggio y Daniel Rodríguez

Leodan González y Diego Riveiro
Lunes 28 20:00 Wanderers-Albion Parque Viera Hernán Heras Agustín Berisso, Héber Godoy y Federico Modernell

Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez

Las más leídas

Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi designó al ex Nacional Álvaro Apólito como nuevo DT y asumió junto a su cuerpo técnico

Los 13 clasificados en la Copa AUF Uruguay, los tres cupos pendientes y la situación de Nacional y de Peñarol

El pedido de disculpas de Flavio Perchman a los hinchas de Nacional tras expresiones sobre Abdon Porte

Diego Aguirre habló tras el empate de Peñarol ante Danubio en Copa AUF Uruguay: "Empieza una semana decisiva para nosotros"

Temas

Torneo Clausura Nacional Peñarol Montevideo City Torque

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos