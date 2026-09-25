Así se juega la octava fecha del Torneo Clausura: Nacional, Peñarol y el líder City Torque con partidos el sábado y la etapa se cierra el lunes; mirá todos los detalles

Montevideo City Torque ingresará este fin de semana a la recta final del Torneo Clausura uruguayo como único líder del certamen y soñando con su primer título en la Primera División, en el marco de la octava fecha que también tendrá este sábado los partidos de Nacional y Peñarol.
City Torque vs Deportivo Maldonado
El conjunto ciudadano recibirá este sábado a Deportivo Maldonado para disputar un encuentro en el que buscará continuar con un paso perfecto que lo tiene como único líder, aún con un juego menos disputado.
Jugadas siete de las quince fechas, los de Marcelo Méndez suman 18 unidades, superan por cuatro a su más inmediato perseguidor y el duelo pendiente ante Peñarol de la primera jornada podría hacerles tomar más ventaja.
El gran presente de Montevideo City Torque lo tiene también como único equipo uruguayo en los torneos internacionales de Conmebol. En octubre se medirá con Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana.
Nacional visita a Cerro Largo
También este sábado, Nacional visitará a Cerro Largo en un juego que marcará la vuelta de Maxi Gómez a la titularidad tras la lesión y los minutos que sumó el pasado fin de semana, que le alcanzaron para ser héroe de un juego que su equipo perdía 0-2 a los 89 minutos y ganó 3-2 con dos anotaciones suyas.
Octavo con once enteros y con muy pocas posibilidades de consagrarse bicampeón uruguayo, el tricolor busca puntos para escalar en la Tabla Anual acumulada y poder sellar un boleto a la próxima Copa Libertadores.
Peñarol vs Boston River, también el sábado
En otro encuentro de la jornada, Peñarol recibirá a Boston River con la obligación de ganar para seguir luchando por el Clausura y para mantener la primera posición de la Anual.
Foto: Dante Fernández/Focouy
Además, Progreso recibirá a Racing ese mismo día.
Mientras que el domingo se jugarán los partidos Central Español-Liverpool, Juventud-Cerro, Defensor Sporting-Danubio.
El lunes, la etapa llegará a su final con el duelo que pondrá cara a cara a Montevideo Wanderers con Albion.
Partidos de la octava jornada del Torneo Clausura:
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Sábado 26 de setiembre
|11:00
|Progreso-Racing
|Paladino
|Javier Feres
|Andrés Nievas, Sebastián Silvera y Juan Cianni
|
Antonio García y Eduardo Varela
|Sábado 26
|15:00
|Cerro Largo-Nacional
|Ubilla
|Mathías De Armas
|Nicolás Tarán, Juan Álvarez y Lucas Andrade
|
Christian Ferreyra y Richard Trinidad
|Sábado 26
|18:30
|Peñarol-Boston River
|Campeón del Siglo
|Javier Burgos
|Carlos Barreiro, Amador De Prado y Jonathan De León
|
Diego Dunajec y Horacio Ferreiro
|Sábado 26
|21:30
|Montevideo City Torque-Deportivo Maldonado
|Charrúa
|Andrés Matonte
|Pablo Llarena, Matías Rodríguez y Esteban Guerra
|
Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández
|Domingo 27
|11:00
|Central Español-Liverpool
|Palermo
|Augusto Olmos
|Matías Muniz, Julián Perez y Elías Lorenzo
|Andrés Cunha y Santiago Motta
| Domingo 27
|15:00
|Juventud-Cerro
|Parque Artigas
|Esteban Ostojich
|Héctor Bergalo, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela
|
Jonathan Fuentes y Federico Arman
|Domingo 27
|18:00
|Defensor Sporting-Danubio
|Franzini
|Gustavo Tejera
|Martín Soppi, Nicolás Piaggio y Daniel Rodríguez
|
Leodan González y Diego Riveiro
|Lunes 28
|20:00
|Wanderers-Albion
|Parque Viera
|Hernán Heras
|Agustín Berisso, Héber Godoy y Federico Modernell
|
Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez