Así se juega la octava fecha del Torneo Clausura: Nacional, Peñarol y el líder City Torque con partidos el sábado y la etapa se cierra el lunes; mirá todos los detalles

Montevideo City Torque ingresará este fin de semana a la recta final del Torneo Clausura uruguayo como único líder del certamen y soñando con su primer título en la Primera División, en el marco de la octava fecha que también tendrá este sábado los partidos de Nacional y Peñarol.

El conjunto ciudadano recibirá este sábado a Deportivo Maldonado para disputar un encuentro en el que buscará continuar con un paso perfecto que lo tiene como único líder, aún con un juego menos disputado.

Jugadas siete de las quince fechas, los de Marcelo Méndez suman 18 unidades, superan por cuatro a su más inmediato perseguidor y el duelo pendiente ante Peñarol de la primera jornada podría hacerles tomar más ventaja.

El gran presente de Montevideo City Torque lo tiene también como único equipo uruguayo en los torneos internacionales de Conmebol. En octubre se medirá con Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Peñarol vs Boston River: día, hora y dónde ver al equipo de Diego Aguirre que va por puntos clave en el Torneo Clausura

Figura en Nacional, Francisco Calvo fue convocado por Costa Rica y se perderá los próximos partidos por el Torneo Clausura, aunque los tricolores esperan que vuelva antes

Nacional visita a Cerro Largo

También este sábado, Nacional visitará a Cerro Largo en un juego que marcará la vuelta de Maxi Gómez a la titularidad tras la lesión y los minutos que sumó el pasado fin de semana, que le alcanzaron para ser héroe de un juego que su equipo perdía 0-2 a los 89 minutos y ganó 3-2 con dos anotaciones suyas.

Maximiliano Gómez Foto: Enzo Santos/Focouy

Octavo con once enteros y con muy pocas posibilidades de consagrarse bicampeón uruguayo, el tricolor busca puntos para escalar en la Tabla Anual acumulada y poder sellar un boleto a la próxima Copa Libertadores.

Peñarol vs Boston River, también el sábado

En otro encuentro de la jornada, Peñarol recibirá a Boston River con la obligación de ganar para seguir luchando por el Clausura y para mantener la primera posición de la Anual.

Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

Además, Progreso recibirá a Racing ese mismo día.

Mientras que el domingo se jugarán los partidos Central Español-Liverpool, Juventud-Cerro, Defensor Sporting-Danubio.

El lunes, la etapa llegará a su final con el duelo que pondrá cara a cara a Montevideo Wanderers con Albion.

Partidos de la octava jornada del Torneo Clausura: