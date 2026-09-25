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La lista de viajeros de Nacional a Melo, con tres bajas de peso en defensa, y las opciones que tiene Daniel Carreño en el probable equipo tricolor

La delegación tricolor partió rumbo a Cerro Largo con un plantel de 22 jugadores; mirá la lista

25 de septiembre de 2026 14:48 hs
Daniel Carreño

Daniel Carreño

Foto Enzo Santos / FocoUy

Con un plantel de 22 jugadores, y con bajas de peso en la defensa, Nacional viajó este viernes luego del mediodía rumbo a Melo para el partido de este sábado a las 15:00 ante Cerro Largo en el Estadio Ubilla.

El entrenador Daniel Carreño dio la lista de viajeros y en ella se confirmó que tendrá bajas de peso en la defensa, ya que ni Sebastián Coates ni Agustín Rogel se recuperaron a tiempo de sus dolencias y no formaron parte de la delegación.

Francisco Calvo (c) de Costa Rica disputa el balón con Sherel Floranus de Curazao

Francisco Calvo (c) de Costa Rica disputa el balón con Sherel Floranus de Curazao

Con esas bajas de tres habituales titulares, a Carreño le quedaron dos zagueros puros a las órdenes, Tomás Viera y Luciano Rodríguez, de 20 y 19 años, y también podría utilizar a Juan García, de 20, quien es volante y ha jugado en ese puesto.

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En la lista de convocados tampoco aparecen el argentino Tomás Verón Lupi ni Juan Cruz De los Santos, quien puede ser transferido en las próximas horas.

Los convocados por Daniel Carreño

El DT tricolor citó a sus dos goleros: Luis Mejía, quien pidió no ser citado por Panamá, y el argentino Alexis Martín Arias.

Luis Mejía

Luis Mejía

Los defensas son Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Román Clematte, Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido y Emiliano Ancheta, quien vuelve al plantel.

En el medio están citados Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez, Juan García, Santiago Silva, Luciano Boggio, Luciano González y Agustín Dos Santos.

Lucas Rodríguez

Lucas Rodríguez

Mientras que en extremos y ataque cuenta con Gastón Martirena, Rubén Botta, Rodrigo Martínez, Alejandro Martínez, Tiziano Correa, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Convocados de Nacional ante Cerro Largo

Convocados de Nacional ante Cerro Largo

El probable equipo de Nacional ante Cerro Largo

Con esos convocados, el probable equipo de Nacional para este sábado en Melo es con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Luciano Rodríguez, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Gastón Martirena, Alejandro Martínez, Tiziano Correa y Maxi Gómez.

Gastón Martirena

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