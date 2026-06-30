Quién es Leonel Jaime, la joya de River Plate argentino que dirigió Marcelo Gallardo y que contratará Peñarol; mirá el video

El mercado de pases del fútbol uruguayo se mueve con un poco más de fuerza en estos días, y Peñarol se encuentra muy cerca de cerrar una de las incorporaciones más prometedoras de la región. Se trata de Cristian Leonel Jaime, un extremo y volante ofensivo de apenas 19 años surgido de la cantera de River Plate argentino, quien llegará al conjunto aurinegro en condición de préstamo para sumar rodaje, jerarquía y desequilibrio individual.

Jaime no es un juvenil común y corriente en la órbita de Núñez; es considerado una de las máximas promesas del semillero millonario. Su talento es de tal magnitud que la dirigencia argentina lo blindó con una exorbitante cláusula de rescisión cercana a los US$ 100 millones antes de su debut en la Primera división, una cifra que demuestra la enorme expectativa depositada en su proyección a futuro.

El bautismo de Leonel Jaime en el primer equipo de River Plate se dio bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, un entrenador conocido por su rigurosidad y excelente ojo para promover jóvenes talentos.

Bajo el ala del Muñeco, el extremo sumó sus primeros minutos y partidos en la máxima categoría del fútbol argentino, mostrando destellos de su velocidad, su capacidad para el uno contra uno y una notable visión de juego que puede desplegarse tanto por las bandas como en carriles internos.

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A pesar de sus grandes condiciones, el joven atacante quedó algo relegado tras los últimos movimientos en el banco de suplentes de River Plate, lo que lo llevó a desempeñarse principalmente en la Reserva durante el primer tramo de la temporada, donde registró grandes actuaciones con goles y asistencias.

Ante la falta de espacio en el plantel principal, la dirigencia de Núñez consideró que la mejor opción para potenciar su crecimiento físico y futbolístico era una cesión al exterior.

La oportunidad perfecta llegó desde Peñarol. Consciente de la necesidad de piezas desequilibrantes en la ofensiva, avanzó con firmeza para cerrar su arribo por un año. El acuerdo se estructuró de manera directa, sin cargo y, un detalle fundamental para River, sin opción de compra, asegurando así que la joya retorne a Argentina tras foguearse en el siempre competitivo fútbol uruguayo.

Para Diego Aguirre y el proyecto carbonero, la incorporación de Leonel Jaime representa una variante de alto impacto.

Peñarol suma a sus filas a un futbolista veloz, encarador y con la escuela de un gigante continental, listo para asumir la presión de vestir la camiseta aurinegra y buscar la gloria local.