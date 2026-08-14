"Sporting Cristal está escalones más arriba (que Peñarol)": el aspecto que Agustín Álvarez Wallace destacó de su nuevo club sobre los carboneros en su presentación en Perú

El centrocampista uruguayo Agustín Álvarez Wallace fue presentado oficialmente este jueves en Sporting Cristal de Perú y en la conferencia de prensa destacó un punto en el que su nuevo club supera a Peñarol , equipo en el que se formó y debutó en Primera división.

En la ronda de preguntas, al volante que llega a los incaicos tras ser campeón con Racing de Sayago lo consultaron por si, como había manifestado, lo había impactado la infraestructura de Cristal y si era muy parecida a la del complejo Los Aromos en Peñarol.

“Sí, la verdad que a nivel de infraestructura y a nivel de acompañamiento de los jugadores me sorprendió para bien . Vine dos días, ayer tuve muchos exámenes, y recién hoy me acoplé más al complejo, como le decimos nosotros”, comentó.

Luego, el volante preguntó cuál era la otra consulta y le reiteraron lo de Peñarol y Los Aromos.

El pedido de Agustín Álvarez Wallace a Cavenaghi en Quedó Picando, tras ser campeón con Racing: "Si llega algo de afuera te pido que pelees para pelear el campeonato"

“Creo que Sporting cristal está escalones más arriba, en ese sentido”, respondió Álvarez Wallace. “Es un equipo grande y tiene todo para brindarle todo al jugador y para que el jugador se brinde al máximo”, agregó, sobre su nuevo club.

Álvarez Wallace llegó el martes a Lima para unirse al Sporting Cristal y aseguró que jugar en Perú es "un desafío lindo" por la importancia del equipo celeste en el fútbol nacional.

"Es un equipo grande, con grandes jugadores y un entrenador con jerarquía, y eso me impulsó a venir", señaló el centrocampista en sus primeras declaraciones a medios locales.

Agustín Álvarez Wallace Diego Battiste

Tras afirmar que considera que con los jugadores que tiene el Sporting podrán lograr "grandes cosas a fin de año", Álvarez se definió como "un volante más de juego", pero que tiene "también garra charrúa y eso nunca va a faltar".

"Estoy muy contento por este gran paso y con ganas de conocer a mis compañeros. Estoy preparado, salí de un equipo grande como Peñarol, jugué en Atlético Nacional de Colombia y este es un desafío más", sostuvo.

Agustín Álvarez Wallace Foto: Enzo Santos / FocoUy

El futbolista, de 25 años, llega al Sporting a préstamo tras jugar este año en el Racing uruguayo, con el que ganó el título del último torneo Apertura de su país, aunque su ficha pertenece al Montevideo City Torque.

Con base en EFE