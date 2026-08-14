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Copa Sudamericana: Cienciano de Perú hizo historia al golear 6-1 a Botafogo por la ida de los octavos de final

Cienciano de Perú, que hace de local en la altura de Cusco, dio la mayor sorpresa al imponerse con una histórica goleada ante Botafogo

14 de agosto de 2026 9:27 hs
Cienciano - Botafogo
EFE

El Cienciano de Perú selló este jueves una histórica goleada por 6-1 frente a Botafogo de Brasil, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana que disputaron en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, a más de 3.300 metros de altura.

Con una actuación de ensueño del delantero peruano Matías Succar, autor de tres anotaciones, Cienciano selló un resultado inolvidable con solvencia y calidad ofensiva frente a un rival que lució desconcertado y sin recursos para frenar el vendaval rojo.

A despecho de que el Fogao intentó jugar de igual a igual durante los primeros minutos, Cienciano tomó rápidamente el control de las acciones y abrió la cuenta a los 18 minutos con un remate de cabeza de Succar.

Tan solo dos minutos después, apareció el atacante argentino Neri Bandiera para aumentar cifras con un golpe de rodilla, ante el desconcierto y los reclamos de los jugadores rivales que consideraron que hubo un fuera de juego, aunque el VAR descartó esa posibilidad.

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Succar volvió a aparecer a los 30 minutos para colocar el tercero de su equipo con un remate mordido que entró a la portería dando botes ante la mala salida del portero Warleson.

El primer tiempo de ensueño del Rojo Matador se concretó a los 35 minutos, cuando el también argentino Marcos Martinich envió un bombazo cruzado desde el borde del área que se clavó en la escuadra de la portería del Botafogo. El marcador era de 4-0 en apenas media hora de juego.

La diferencia notable llevó incluso al entrenador del Fogao, Franclim Carvalho, a ordenar los ingresos, cuando se jugaban 37 minutos, de Kauan Toledo por Álvaro Montoro y de Arthur Cabral por Kadir Barría.

Cienciano abrochó una histórica goleada en la ida

Tras eso, Botafogo salió a la segunda mitad con la intención de recuperar posiciones y disminuir la diferencia, algo que logró a los 49, cuando Matheus Martin envió un tiro libre que dejó sin opciones al portero Ítalo Espinoza.

Sin embargo, Cienciano recuperó la iniciativa del ataque y conquistó su quinta anotación a los 62, nuevamente por intermedio de Bandiera.

Dos minutos después, Succar volvió a aparecer para cerrar una jornada personal de ensueño y sellar la goleada con un remate de cabeza.

La serie de octavos de final de resolverá el próximo 20 de agosto en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro.

FUENTE: EFE

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