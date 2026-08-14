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La diferencia de millones de euros que separan a Darwin Núñez de Trabzonspor de Turquía, donde esperan cerrar su fichaje este fin de semana

El equipo turco ya tiene un principio de acuerdo con Darwin Núñez, pero falta cerrar el trato entre ambas instituciones

14 de agosto de 2026 9:53 hs
Darwin Núñez entrena con Al-Hilal de Arabia Saudita en la pretemporada del club en Austria, luego de su participación en el Mundial 2026

Darwin Núñez entrena con Al-Hilal de Arabia Saudita en la pretemporada del club en Austria, luego de su participación en el Mundial 2026

La llegada del uruguayo Darwin Núñez a Trabzonspor de Turquía está demorada a falta de solucionar algunos aspectos económicos entre dicho club y Al Hilal de Arabia Saudita, dueño de la ficha del delantero.

El equipo turco ya tiene un principio de acuerdo con el artiguense, pero queda cerrar el trato entre ambas instituciones, informaron este viernes en la TV de Estambul.

Darwin Núñez recibiendo el título de la Copa del Rey ganado con Al-Hilal, de manos del propio rey de Arabia Saudita

Darwin Núñez recibiendo el título de la Copa del Rey ganado con Al-Hilal, de manos del propio rey de Arabia Saudita

Las negociaciones entre los clubes están llegando a su fin, reportó el canal HT Spor, donde recordaron que es difícil fichar a jugadores de equipos saudíes debido a que ahí hay un sistema ligado a un fondo de inversión que administra equipos y que debe aprobar altas y bajas.

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Las diferencias en los millones

En HT Spor consideraron que no hay ningún problema grave para cerrar el traspaso.

Las diferencias, agregaron, está en los números: Darwin gana 20 millones de euros de salario en Al Hilal y Trabzonspor cubrirá 8 millones de euros.

Pero el uruguayo quiere garantizarse los 12 millones de euros restantes, por lo que las conversaciones con Al-Hilal continúan, a la espera de que haya un acercamiento en las cifras y el fichaje se cierre este fin de semana.

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