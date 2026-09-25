Policía investiga muerte de un hombre en el Centro de Montevideo: fue encontrado con golpe en la cabeza

La Policía investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver apareció con un golpe en la cabeza en el Centro de Montevideo durante la madrugada de este viernes, confirmaron desde el Ministerio del Interior .

La víctima, que todavía no ha sido identificada , fue encontrada tendida bajo el toldo de un carro de comidas , informó en primera instancia Telemundo de Canal 12. Más tarde, un equipo de emergencia médica constató la muerte .

Por el caso se están revisando cámaras de seguridad en la zona . Oficiales del Departamento de Homicidios y de Policía Científica, en conjunto con la Fiscalía, están investigando el hecho. El cadáver fue enviado a la morgue para poder identificarlo y determinar si la lesión fue realizada por otra persona o producto de una caída .

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Homicidio en Parque Batlle: un hombre bajó de un auto, discutió con otro y fue asesinado a balazos

La anterior madrugada, pero en el Parque Batlle, un hombre de 32 años fue asesinado a balazos . Según la información primaria de la Policía, la víctima llegó al lugar en un auto Nissan acompañada por otro hombre . Al llegar, bajó del vehículo y mantuvo una discusión con una persona que salió de una vivienda de la zona.

En medio de esa discusión, el hombre que salió de la casa le disparó con un arma de fuego. La víctima cayó junto al vehículo y murió en el lugar. El hombre que lo acompañaba salió corriendo de la zona, detuvo un taxi y pidió que lo trasladara hasta el complejo de viviendas INVE, en Malvín Norte.

Este caso quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los investigadores lograron identificar y ubicar al hombre que acompañaba a la víctima al momento del crimen. Esta persona, además, estaba requerida por un caso de violencia doméstica.

En la mañana del jueves, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de Parque Batlle vinculada al lugar donde ocurrió el homicidio. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del crimen e identificar al responsable de los disparos.