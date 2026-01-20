La Península de Punta del Este: el Puerto, Gorlero y Los Dedos; los pilares de una identidad más allá de la playa

El faro de Punta del Este es de 1860 y, por aquellos días, tenía como función ayudar a la navegación con el apoyo del faro de la Isla de Lobos . Esa función sigue existiendo, pero se le han sumado otras de forma involuntaria: la de ser el edificio más antiguo de la península de Punta del Este y la de evitar que en el área llamada “ la Punta vieja ” no se construyan edificios.

El límite es la calle el Foque , donde se ubica el edificio Lafayette . A partir de ahí, sí, empiezan a haber bloques de edificios. Algunos más anchos, otros más altos. Antes de eso todo son casas. ¿Por qué? Porque las edificaciones de altura entorpecen la luz del faro.

Es que “ el faro en esa zona es determinante”, dice Fernando Cairo , Sub Director Gral. de Cultura de la Intendencia de Maldonado en diálogo con El Observador.

El puerto, la terminal de ómnibus, los Dedos, la playa El Emir, el muelle Mailhos, la rambla muchísimo más transitada. La calle Gorlero, sus decenas de comercios, sus emprendimientos, sus quioscos, sus heladerías, sus restaurantes, su Plaza de los Artesanos. El tránsito pesado, los peatones como hormigas, las galerías viejas, los bares, los boliches.

Todo eso sucede del otro lado.

El corazón náutico: de puesto militar a puerto deportivo

El puerto de Punta del Este se desarrolló con la aduana durante los años de Máximo Santos, en 1885. “Primero fue un puerto que tenía una embarcación militar y también pescadores”, comienza explicando Valentín Trujillo, director de programación cultural de la Intendencia de Maldonado. “Luego se transformó en un puerto deportivo que ha crecido hasta hoy”, agrega.

También conocido como Puerto Nuestra Señora de la Candelaria, se lo considera un puerto deportivo internacional. Tiene capacidad de 541 amarras y, sobre todo durante la temporada de verano, recibe embarcaciones de lujo, cruceros y muchas veces hace de protagonista para el desarrollo de los deportes náuticos en Punta del Este.

IMG_2229.webp Zona del Puerto de Punta del Este. (Archivo) Miguel Arregui

En el puerto también atracan pesqueros que proveen de mercadería a las pescaderías que se instalan en el puerto, para vender pescado y mariscos frescos. Por eso es que el Puerto de Punta del Este tiene como atracción principal a sus lobos marinos que, en busca de sobras de pescado, aparecen por ahí constantemente.

Lobos marinos, niños que se sacan fotos con ellos, pescadores artesanales, las brótolas disponibles en cualquier momento del año. Paseos que salen a la Isla Gorriti y a la Isla de Lobos. Los barcos turísticos que allí atracan. La Tutti, la histórica lancha que lleva pasajeros hacia la Gorriti. El parador. El hombre belga que vende waffles en la entrada. La señora gitana que insiste para leerle la mano a los turistas y pide cigarrillos a cambio. Los restaurantes, el Yacht Club Punta del Este.

IMG_2226.webp Puerto de Punta del Este. (Archivo) Miguel Arregui

Y el edificio de la Aduana de Punta del Este que “es uno de los más antiguos”, dice Cairo sobre la estructura neoclásica que se inauguró en 1887. “Ahora tiene grandes problemas edilicios y se está tratando de lograr su recuperación a través de la Intendencia de Maldonado y a través de su propietario que es el Ministerio de Economía y Finanzas”, comenta.

La avenida de los hitos: entre la Plaza de los Artesanos y el Palace Hotel

“Infatigable propagandista de las bondades de aquel balneario”, dijo en 1918 en la Junta Departamental de Maldonado el edil Alfonso Ortiz.

Y siguió: “Fue él quien con sus atinados trabajos atrajo los grandes capitales nacionales y argentinos que han transformado aquel lugar en la floreciente población que hoy es, y que ha poco los poderes públicos se preocupan de ello prometiendo convertirse en el primer balneario de América del Sur. Es pues, un acto de justicia perpetuar de una forma tangible la memoria de aquel ciudadano...".

Con aquel discurso grabado en el Archivo de la Junta Departamental (específicamente en los libros de Actas de la Junta Administrativa de 1918) es que se aprobó por unanimidad la iniciativa de ponerle a una de las calles centrales de Punta del Este, la calle 22, el nombre Juan Gorlero.

Gorlero, en 1908, fue designado primer Intendente de Maldonado por el entonces presidente uruguayo Claudio Williman. Se desempeñó en ese cargo hasta 1913 y murió un par de años más tarde. Había desempeñado roles clave, como gerente del Banco República en Maldonado y participó en la construcción del histórico Hotel Biarritz. Su figura está ligada a la instalación de la primera Comisión Auxiliar de Punta del Este en 1908.

1641298883779.webp Gorlero, avenida principal de Punta del Este Camila Casas

Con la llegada del asfalto a la península de Punta del Este, unos años antes, el centro de la zona cambió. De hecho, de a poco, la calle Gorlero se fue transformando en el centro neurálgico de la zona llamada “la Punta”. “Es como la columna vertebral de la península. A pesar de todos los shoppings y de todos los nuevos centros que se han abierto, y de lo que se han extendido, Gorlero sigue siendo Gorlero”, dice Trujillo.

En parte, porque sobre esa calle se encuentra la conocida Plaza de los Artesanos. Un paseo, pero también “un eje comercial que en temporada hasta tiene su desfile de carnaval”, agrega Trujillo. Tan relevante ha sido para el desarrollo del turismo en la península, que la calle se ganó un verbo: "gorlerear", que significa pasear sin prisa por ahí. Con una extensión de 1,3 kilómetros, Gorlero comienza en la Calle 31 y se extiende hasta la Calle 15, atravesando toda la península.

1641298875095.webp Vista de calle Gorlero en Punta del Este. Camila Casas

A lo largo de las décadas, Gorlero se consolidó como el eje vertebral de la ciudad, un espacio que evolucionó de albergar casonas a concentrar una variedad de comercios. En 1998, la avenida fue objeto de una remodelación que priorizó la circulación peatonal. Las veredas fueron ensanchadas, especialmente hasta la zona de la Plaza de los Artesanos, y se renovó el mobiliario urbano con nuevas luminarias y asientos. La circulación vehicular fue reorganizada para permitir el estacionamiento alternado, reconociendo su rol como pasarela.

La avenida alberga hitos que reflejan distintas etapas de la historia de Punta del Este. La Estación Gorlero, antigua estación de servicio de la empresa estatal Ancap diseñada por el arquitecto Rafael Lorente Escudero en los años cuarenta, es hoy Monumento Histórico Nacional. Esta edificación forma parte de una "trilogía" de obras proyectadas por Lorente Escudero, junto con el Cantegril Country Club y la Estación de Carrasco en Montevideo. La Plaza de los Artesanos, además, albergó hasta la dictadura el tanque de agua que surtía a toda la población de la península.

1641298885211.webp Las farmacias de Gorlero no cuentan con test de antígenos debido a la gran afluencia de turistas Camila Casas

Hacia el final de Gorlero, la avenida se encuentra con un símbolo del "Punta del Este perdido": el antiguo Palace Hotel. Se encuentra en estado de abandono desde 2011. Su fachada fue intervenida por el muralista español David de la Mano, quien pintó Vórtice, una espiral de figuras negras sobre el blanco de la pared. Esta obra, aunque promovida por la comunidad, coexiste con los signos de la ruina: vegetación desbordada, vidrios rotos y accesos tapiados.

Captura de Pantalla 2026-01-19 a la(s) 13.11.28 Palace Hotel (Google Maps)

Los Dedos: la postal icónica del balneario

“De alguna manera, Los Dedos hace justicia. No tiene que ver directamente con el sol y la playa, sino que tiene un valor más bien artístico para ubicar a Punta del Este. Y tiene que ver con que Punta del Este también se posiciona en el mundo del arte, de la pintura y de la escultura”, dice Gastón Goicochea, docente e historiador especializado en historia local y militar.

1763643687123-punta-del-este-los-dedosjpg

Su nombre formal es La mano, pero coloquialmente se conoce a la escultura de cinco dedos emergiendo de la arena en la Parada 1 de la Brava como “Los Dedos”. Terminada en 1982 y creada por el chileno Mario Irarrázabal mientras que asistía a la Primera Reunión Internacional de Escultura Moderna al Aire Libre en el balneario, se transformó en uno de los íconos o símbolos más populares.

Durante ese verano, varios escultores trabajaron en obras por la zona. Solamente la de Irarrázabal continúa de forma tan icónica. Trabajó con el plástico como material principal, pero los dedos fueron reforzados con barras de hierro, enrejado de metal, y un solvente resistente a la degradación. La obra le llevó solamente seis días.

0003941207.webp Un hombre parado sobre uno de los dedos de la escultura ubicada en la Brava de Punta del Este

La escultura le valió a Irarrázabal el aclamo mundial y es popularizada por fotos de turistas, souvenirs y postales. Más tarde hizo réplicas similares o exactas de la escultura para la ciudad de Madrid en 1987, en el Desierto de Atacama en Chile en 1992 y en Venecia en 1995.