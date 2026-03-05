Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Tras el golpe que generó la derrota clásica ante Peñarol, Jadson Viera ensaya cambios en Nacional para enfrentar a Juventud: mirá el equipo que se perfila

5 de marzo 2026 - 16:56hs
Agustín Rogel

Agustín Rogel

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

La derrota que Nacional sufrió ante Peñarol el domingo en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura golpeó fuerte al tricolor, que además sufrirá la baja de dos titulares indiscutidos para enfrentar el domingo a Juventud de Las Piedras: Sebastián Coates y el colombiano Julián Millán.

El equipo titular que empieza a preparar Jadson Viera para el domingo

En este escenario, Nacional tendrá dos cambios obligados en la defensa: Agustín Rogel ingresará como zaguero derecho por Coates y el juvenil Tomás Viera por Millán.

El pie zurdo de Viera le brinda ventajas por encima de Paolo Calione, la otra alternativa que tiene Jadson Viera para conformar la defensa.

Millán se había transformado en un líder futbolístico por su rol defensivo y también por su pegada, con los lanzamientos largos que desde su lugar en el campo proyectaba al extremo derecho a quien le ponía pelotas en carrera.

El pase largo no es una de las grandes fortalezas de Viera, pero podrá ensayarlo con su pierna izquierda.

En donde meterá mano en el equipo el entrenador es en el mediocampo. Los tricolores afrontaron serios problemas en la construcción del juego y en la profundidad de los ataques.

Todo apunta a que saldrán de la oncena Lucas Villalba y Luciano Boggio para dejar su lugar al argentino Mauricio Vera, quien llegó al plantel albo para reemplazar a Christian Oliva, y al juvenil tricolor, Agustín Dos Santos.

Mantendrá a Verón Lupi como extremo por derecha, pero Nicolás López se gana un espacio en el equipo titular a las espaldas del 9 y Juan Cruz de los Santos, recuperado de la lesión, volverá como extremo izquierdo. El delantero será Maximiliano Gómez.

El probable equipo de Nacional para el sábado: Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Mauricio Vera y Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Gómez.

