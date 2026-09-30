Brian Rodríguez abandonó la delegación de la selección uruguaya por un motivo insólito: no puede entrar a India por no tener espacio en su pasaporte

La selección uruguaya de Diego Forlán sumó una nueva baja este martes por la noche, antes de viajar a India para enfrentar al combinado de ese país en el último amistoso de esta fecha FIFA , el próximo martes 6 de octubre .

Se trata de Brian Rodríguez , el extremo de 26 años que jugó de titular en los amistosos ante Japón y Corea del Sur , y que fue liberado este martes para volver a México debido a que no puede ingresar a la India .

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) detalló en un comunicado que esto se debe a una "situación administrativa vinculada a su documentación", ya que "el pasaporte del futbolista no contaba con hojas disponibles para colocar los correspondientes sellos migratorios" para entrar a ese país.

De acuerdo a la AUF, gracias a gestiones realizadas junto a las distintas embajadas de Uruguay este inconveniente se pudo resolver en Japón y en Corea.

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Sin embargo, para este último viaje "los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuara con la delegación". "Por lo tanto, Rodríguez retorna a su club luego de haber participado en los dos primeros partidos de la fecha FIFA", sentenció la Asociación.

Rodríguez comenzó su viaje a México para reintegrarse a los entrenamientos del América, y se suma a las dos bajas que anunció la celeste horas antes: Giorgian de Arrascaeta, que sufrió una fractura de su muñeca izquierda ante Corea y se operará en Brasil, y Sebastián Cáceres, que por una molestia en el pubis no pudo entrenar con normalidad y volvió a España para tratarse con los médicos del Celta de Vigo.

Por último, la AUF agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores y a "las respectivas embajadas involucradas en la gira" por las gestiones realizadas.