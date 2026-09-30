Sin puntos en el Torneo Clausura y en zona de descenso, Albion cesó a su entrenador Federico Nieves: solo cinco clubes mantienen a su DT desde que comenzó el 2026

Albion informó que Federico Nieves no continuará como entrenador del club , luego de llegar a la mitad del Torneo Clausura sin puntos y meterse en la zona de descenso tras la derrota del pasado lunes contra Wanderers .

"Federico Nieves y su cuerpo técnico no continuarán al frente del primer equipo . Agradecemos el compromiso y el trabajo realizado durante su paso por el club. Les deseamos muchos éxitos en lo que viene" , expresó el club pionero en una publicación de sus redes sociales.

Nieves asumió como entrenador del club a fines de 2025 , tras el ascenso de Albion a la Liga AUF Uruguaya , debido a la renuncia de Joaquín Boghossian al cargo por motivos de salud.

Federico Nieves y su cuerpo técnico no continuarán al frente del primer equipo. Agradecemos el compromiso y el trabajo realizado durante su paso por el club. Les deseamos muchos éxitos en lo que viene. ¡ ! pic.twitter.com/c2yQHiJF2g

De la mano del nuevo DT, que se estrenaba en Primera en ese cargo, el pionero tuvo un histórico Torneo Apertura en el que finalizó tercero con 28 puntos, a tres del campeón Racing y a uno de su escolta Deportivo Maldonado.

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Sin embargo, en el Torneo Intermedio el equipo apenas obtuvo 6 puntos de 21 posibles, y las cosas se terminaron de torcer en el Clausura, en el que Albion va último con 0 puntos en ocho encuentros disputados.

La larga racha de derrotas –no gana desde la fecha 4 del Intermedio ante Progreso, el 7 de junio– comenzó a hundir cada vez más al club en la tabla del Descenso, hasta que la derrota ante Wanderers lo metió en la zona roja. Hoy está en el puesto 14 de esa tabla, con 34 puntos en 30 partidos y un promedio de 1.133.

Con la salida de Nieves, solo cinco clubes tienen al mismo director técnico desde que comenzó la temporada: Deportivo Maldonado (Gabriel di Noia), Montevideo City Torque (Marcelo Méndez), Peñarol (Diego Aguirre, el único con más de dos años en el cargo), Racing (Cristian Chambián) y Wanderers (Mathías Corujo).

Este martes Boston River confirmó a Jorge Cazulo como su nuevo DT, quien se convirtió en el entrenador número 31 de esta temporada en la Primera división del fútbol uruguayo.

Danubio es el club que más veces cambio de entrenador, con cuatro técnicos al mando. Boston River, Nacional, Liverpool, Central Español y Cerro llevan tres DT en menos de un año.