Conmoción en Mánchester tras la culpabilidad del City: las reacciones de los hinchas, el pedido de descenso y la opinión de Roy Keane a que "tiren las medallas a la basura"

Al día siguiente de que la Premier League anunciara la culpabilidad del Manchester City en numerosos cargos por infracción de reglas financieras, en las calles de la ciudad inglesa algunos ciudadanos expresaron este miércoles conmoción y consternación, pidiendo algunos que el club descienda de categoría.

Investigado desde 2023, una comisión independiente concluyó finalmente que el club respaldado por Abu Dabi había organizado contratos "falsos" con varios socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y reducir costes en más de 900 millones de libras (1.200 millones de dólares) entre 2009 y 2018 .

"Es una pena para el fútbol. El fútbol es un deporte muy grande y no podemos tener historias así ", dijo Karem Fagega, un estudiante de 21 años de la ciudad del noroeste de Inglaterra, mientras negaba con la cabeza, incrédulo ante la caída de "un equipo tan bueno".

"Tienen el dinero para hacer todo bien, pero decidieron hacerlo todo mal. Así que me quedé bastante sorprendida cuando me enteré", dijo Sabrina Lodi, una gestora de cuentas de 33 años, tras conocerse la noticia el martes por la noche.

Quién es Rui Pinto, el hacker portugués que destapó la investigación que determinó que Manchester City es culpable de 115 irregularidades financieras

Manchester City fue declarado culpable por irregularidades financieras de la Premier League: los posibles castigos

Añadió, sin embargo, que en su opinión el Manchester City "no es el único que lo hace en todo el mundo", sino que son "los únicos a los que han pillado".

Para Connor Emery, un trabajador del sector minorista de 25 años, el veredicto "demoledor" fue una sorpresa. "No me lo puedo creer, la verdad. Nunca pensé que el club se metería en problemas por nada", dijo, admitiendo que esperaba que el escándalo se "barriera debajo de la alfombra".

"Tirar las medallas a la basura"

Preguntados por las posibles consecuencias para el club, algunos dijeron que querían el descenso, pero esperaban que el club la evitara.

La ministra de Deportes, Lisa Nandy, advirtió de que "la sanción máxima es realmente muy grave" y que un club "puede ser expulsado de la Premier League".

"Personalmente creo que debería ser un descenso", dijo Corey, un estudiante de 18 años, pero el resultado "depende de lo que la Premier League tenga previsto".

"Yo querría un descenso, probablemente una deducción de puntos para que bajen de categoría", dijo Emery, pero se mostró escéptico de que eso ocurra y añadió, encogiéndose de hombros: "Probablemente será una multa, seamos sinceros".

Desde 2008, el City es manejado por sus dueños de Emiratos Árabes Unidos. Khaldoon Khalifa al Mubarak es presidente del club. Getty Images

En las primeras reacciones de personas cercanas al club, el exdefensa del City Micah Richards dijo en el pódcast The Rest is Football que estaba "absolutamente devastado" por las revelaciones sobre el club en el que empezó a jugar con 14 años.

"Me siento triste. Me siento enfadado. Me siento un poco confundido", añadió, aludiendo a la falta de información y a las versiones contradictorias después de que el director ejecutivo del club, Ferran Soriano, denunciara el veredicto como una "teoría conspirativa de la Premier League" e insistiera en que el club sería "vindicado".

Los partidos ante Roy Keane, de Manchester United, eran tremendos; aquí se puede ver la reacción de Gustavo Poyet y sus compañeros de Chelsea contra él

El excapitán del Manchester United Roy Keane dijo que, si fuera jugador del City, tiraría todas las medallas. "Sabían que haría daño a mucha gente, pero aun así lo han hecho y, si yo fuera jugador, estaría al 100% tirando esas medallas a la basura", declaró a la cadena ITV.