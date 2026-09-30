"Aquí en Uruguay pegan demasiado": la opinión de Santiago Ormeño, delantero de Wanderers, quien está "contento" en el fútbol uruguayo pese a los "pellizcos y rasguños"

Santiago Ormeño , delantero de Wanderers nacido en México que optó jugar para la selección de Perú, dio su opinión sobre el fútbol uruguayo, al que llegó a mitad de año para sumarse a los bohemios.

El futbolista de 32 años suma siete presencias por el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay, en la que marcó su único gol hasta el momento ante Cerrito.

En una entrevista descontracturada, Ormeño habló sobre sus primeras sensaciones sobre el fútbol uruguayo.

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Pese a los contactos, el delantero destacó el fútbol uruguayo y cómo le sirve a su estilo de juego. “Pegan demasiado, no tienen mucho tiempo, el árbitro te marca a las que sí, que no, no las marca. Entonces sí, sí hay de mucho contacto, jugadores muy físicos y creo que, o sea, me sirve, es una liga muy competitiva y estoy contento de estar acá”.

PRIMER GOL de SANTIAGO ORMEÑO con MONTEVIDEO WANDERERS por la COPA URUGUAY



Volvió a marcar un GOL después de DOS AÑOS pic.twitter.com/xdr5wVfmVW — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 24, 2026

“Es una liga con un nivel alto, físicamente impresionante y hay bastante talento”, señaló.

Cuando le mencionaron que siempre le pegaban a los que saben, sonrió y dijo: “Totalmente, totalmente. Pellizcos, rasguños de todo. La garra charrúa está pesada”.

Nacido en México, juega en la selección de Perú

“Soy nacido en México y toda mi familia paterna peruana, me llamó primero la selección peruana”, dijo Ormeño al explicar cómo tomó la decisión de jugar para Perú, una decisión de la que no se arrepiente “en absoluto” cuando entendía que también tenía nivel para jugar en la selección azteca.

Además, señaló que su abuelo jugó en el combinado incaico.

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"A la gente le costó mucho trabajo entender que soy nacido en México pero sangre Peruana" #MiSelecciónAzteca #LaNuevaEra



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Sobre su paso por la selección de Perú, señaló: “Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, he jugado Copa América, eliminatorias, y nos quedamos a un penal de ir al Mundial”.

A nivel de clubes, Ormeño desarrolló su carrera en el fútbol de México, con formativas en América y Pumas, hasta pasara a Puebla, Cusco de Perú, León, Chivas, Juárez, Hainiu de China hasta llegar a Uruguay para jugar en Wanderers.