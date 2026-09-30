El nuevo foco de conflicto sindical en Conaprole y las cuatro medidas que analiza adoptar la FTIL

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se declaró "en conflicto" y "en sesión permanente" , debido a 25 despidos que adjudica a Conaprole , por lo cual advirtió que analiza adoptar medidas, entre ellas la interrupción o corte en la cadena de suministro en el mercado nacional y en el internacional .

También señaló como posibles medidas sindicales la fijación de paros parciales -por sectores-, el trabajo a reglamento e incluso la realización de un paro general nacional en toda la industria láctea .

El motivo del conflicto, se informó a El Observador, es la confirmación de 25 despidos de Conaprole, efectuados a través de las empresas Marez y Maracaná, concretados este martes 29 de setiembre.

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Fuentes sindicales explicaron que las empresas Marez y Maracaná desarrollan gestiones relacionadas con la reposición de productos lácteos de la cooperativa Conaprole en las góndolas de unidades de venta al consumidor y que la solución al problema es que quienes sigan como responsables de esa actividad logística utilicen a esos 25 trabajadores despedidos.

FTIL explicó que desde mayo de este año ha mantenido espacios de negociación colectiva, con la compañía láctea y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y que ahora "la empresa Conaprole manifiesta este desplante que patea el tablero y rompe todo lo dialogado en el correr de tantos meses".

"La decisión empresarial de Conaprole de reducir costos, a pesar de sus ganancias que aumentan año tras año de manera exponencial, se traduce en su intención de reducir dramáticamente los salarios de las y los trabajadores, acorralándonos a una situación extrema inadmisible", indicó la FTIL en un comunicado.

El comunicado de la FTIL