Foro sobre los pastizales y los pastores puso el foco en políticas públicas, producción y sostenibilidad

Maya Takagi , líder de Programa Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, elogió el posicionamiento de Uruguay por su capacidad de búsqueda permanente en la sostenibilidad y desarrollo , en el acto inaugural del Foro Regional de los Pastizales y los Pastores .

En la actividad, que se desarrolla hasta este martes 29 de setiembre en el Centro de Convenciones de Punta del Este con casi 400 inscriptos, la representante de FAO destacó la presencia en este evento de dos ministros de Estado, Alfredo Fratti -Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)- y Edgardo Ortuño -Ambiente (MA)- .

Otra presencia sobresaliente, se informó, fue la del representante del Ministerio de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera de Mongolia, Munkhnasan Tsevegmed.

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Ganadería uruguaya en la mira del mundo: detalles de un foro sobre pastizales y pastores en Punta del Este

Uruguay y Mongolia comparten la presidencia del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado como tal por la Organización de las Naciones Unidas - FAO.

Takagi sostuvo que los pastizales son territorios productivos y culturales que sostienen la nutrición de los pueblos, ayudando a construir resilencia al cambio climático.

Subrayó el rol de las instituciones que cuidan los ecosistemas y protegen a las personas que dependen de ellos.

Desde FAO, afirmaron que durante este foro se contribuirá al diálogo regional y también se presentará el trabajo impulsado por los países en el marco de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC) para avanzar hacia una transformación sostenible de la ganadería.

La CODEGALAC es el principal espacio regional de cooperación técnica y diálogo sobre ganadería y en 2027 Uruguay será sede de su XVIII Reunión, orientada a promover una producción ganadera sostenible y fortalecer la cooperación regional.

“Este foro se convertirá en un hito regional clave en el impulso de la producción sostenible de la ganadería y la cooperación regional, y un insumo fundamental para la XVIII Reunión de CODEGALAC, que Uruguay acogerá en 2027”, agregó Takagi

Fratti expresó en su discurso que este foro va en el sentido de poner en la agenda global la voz de quienes, generación tras generación, han cuidado los pastizales del planeta.

Agregó que no se trata de hablar de un dato abstracto, sino la base misma de nuestra identidad productiva.

Comentó que "el campo natural cubre cerca del 55% de nuestro territorio y sobre él se apoya, desde hace más de dos siglos, la ganadería, casi el 70% de los establecimientos agropecuarios del Uruguay —muchos de ellos de carácter familiar— dependen de este recurso".

Fratti destacó que Uruguay es el primer país del mundo que tiene un día declarado por Ley -el 11 de noviembre de cada año- como el Día Nacional del Campo Natural, ley que fue votada por unanimidad de la Asamblea General del país, una señal clara de que para Uruguay, cuidar el campo natural es una política de Estado, y no una consigna de ocasión.

El ministro también mencionó que 2026 es, a la vez, el Año Internacional de la Agricultora, destacando la necesidad del liderazgo de las mujeres rurales, y el relevo generacional de los jóvenes que hoy eligen quedarse en el campo.

Alfredo Fratti: Uruguay y Mongolia comparten una responsabilidad trascendente en un año especial.

El ministro de Mongolia hizo una convocatoria a trabajar en conjunto y realizó una semblanza de su pueblo, destacando el cuidado de la biodiversidad y su estrecha vinculación con el combate de la desertificación, la dependencia de las comunicades pastoriles a su sustento y aporte con los animales.

Ortuño abogó por un compromiso en el fortalecimiento de las políticas públicas para compatibilizar la producción con el ambiente.

Agregó la necesidad de promover la inversión incluyendo incentivos duraderos a los productores que consevan el pastizal.

En la jornada se presentó un sello del Correo Uruguayo conmemorativo al año.

El presidente del organismo, Gabriel Bonfrisco, comentó que cada carta o encomienda llegará con un mensaje de cuidar el medio ambiente y el orgullo del trabajo en la campaña.

El sello contiene la fotografía premiada en el concurso de fotografías realizado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y Alianza del Pastizal.

Pasaron a descubrir el sello y aplicar el matasello en un sobre los ministros Fratti y Ortuño; el presidente del INAC, Gastón Scayola; la directora Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Verónica Piñeiro; y la productora rural Alicia Rodríguez.

Intensa actividad en la jornada inicial

En la primera jornada del Foro Regional de los Pastizales y los Pastores en América Latina y el Caribe hubo, posteriormente, diferentes sesiones plenarias y paneles que permitieron profundizar el intercambio sobre los principales ejes temáticos del encuentro.

Más de 30 expositoras y expositores de distintos países de la región compartieron experiencias y conocimientos sobre el rol de los pastizales y los pastores, las políticas públicas vinculadas a su conservación y su articulación con los compromisos de desarrollo sostenible.

Las presentaciones se organizan en torno a cuatro ejes temáticos: gobernanza, políticas públicas y financiamiento; producción familiar y desarrollo rural; cultura, tradición e identidad pastoril; y ciencia, tecnología y saberes tradicionales.

Con estas líneas, se busca fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países de la región, conocer diferentes iniciativas y generar aprendizajes a partir de las políticas y acciones que se desarrollan en cada territorio.

Asimismo, se promueve la participación y representatividad de los distintos sectores vinculados a los pastizales, incluyendo organizaciones de productores, sociedad civil, academia, organismos públicos y actores vinculados a la investigación, el desarrollo y la gestión de estos ecosistemas.

En este marco, la gobernanza y el financiamiento ocuparon un lugar central. El desarrollo de políticas públicas requiere, además de instrumentos adecuados, mecanismos que permitan movilizar los recursos necesarios para hacerlas viables y sostenibles en el tiempo. Por este motivo, el foro incluyó un espacio específico para intercambiar sobre mecanismos de financiamiento y las oportunidades para fortalecer las acciones vinculadas a los pastizales y los pastores.

Otro de los aspectos abordados fue la relación entre las políticas públicas, los mecanismos de financiamiento y los mercados. En este sentido, se destacó la importancia de generar experiencias que permitan mostrar que la incorporación de prácticas sostenibles y el reconocimiento de los servicios que brinda la naturaleza también pueden contribuir a generar valor y oportunidades para las productoras y los productores.

Reunión de la CODEGALAC sobre ganadería sostenible

Para finalizar la primera jornada de actividades, se realizó la sesión plenaria “La transformación sostenible de la ganadería y el rol de los pastizales. Hacia la XVIII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC)”.

La CODEGALAC es un órgano estatutario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que reúne a los países de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias, analizar los principales desafíos del sector y formular recomendaciones orientadas al desarrollo sostenible de la ganadería.

Sus conclusiones contribuyen a orientar las prioridades regionales de la FAO y a fortalecer la cooperación entre los países en áreas como la producción pecuaria, la sanidad animal, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

La sesión permitió abordar los desafíos y oportunidades para avanzar hacia una transformación sostenible de la ganadería, poniendo en valor el papel de los pastizales y su contribución a sistemas productivos sostenibles.

Participaron de la instancia Pablo Valencia, responsable de la Secretaría Técnica de CODEGALAC por la FAO; Badi Besbes, jefe de la Subdivisión de Producción Animal Sostenible, Alimentación y Genética de la División de Producción y Sanidad Animal de la FAO; Set Leví Samayoa López, representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala y moderador de la sesión; y Gustavo Garibotto, director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Badi Besbes, durante su exposición en Punta del Este.

Foro Regional de los Pastizales y los Pastores

Las actividades del foro continúan este martes 29 de setiembre a partir de la hora 8:30 en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Durante la jornada continuarán desarrollándose espacios de intercambio y conferencias magistrales.

El evento tendrá su cierre a la hora 12:30, con la participación del presidente del INAC, Gastón Scayola; la directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Verónica Piñeiro; el director de Recursos Naturales del MGAP, Gustavo Garibotto; y el jefe de la subdivisión Producción Animal Sostenible, Alimentación y Genética de la División de Producción y Sanidad Animal de la FAO, Badi Besbes.