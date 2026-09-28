Hospital de Tacuarembó se convirtió en el primer centro de ASSE del interior en realizar un trasplante de córnea

Este viernes, el Hospital de Tacuarembó realizó un trasplante de córnea que devolvió la vista a una joven afectada por queratocono , una enfermedad progresiva que había comprometido su visión. Según destacaron desde el hospital, es la primera vez que esta operación se realiza en un centro de salud público de ASSE del interior .

Desde el hospital relataron que la paciente es una funcionaria de la salud y que la pérdida progresiva de visión había comenzado a dificultarle sus tareas laborales. Tras confirmarse la disponibilidad de la córnea por el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT) , se coordinó el procedimiento en menos de 24 horas y la paciente presentó una mejora de su agudeza visual durante los controles posteriores a la cirugía.

Según informaron, la intervención consistió en retirar la córnea enferma y colocar tejido sano proveniente de un donante. El procedimiento —del cual informó en primera instancia Montevideo Portal— estuvo a cargo del equipo de oftalmología del hospital, con apoyo de profesionales de otras áreas.

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El oftalmólogo Orestes Mariño, responsable de la intervención, explicó que el queratocono provoca un "adelgazamiento continuo" de la córnea y puede generar un alto grado de "astigmatismo y aberraciones corneales que limita la capacidad visual de la paciente".

"Pudimos realizar por primera vez un trasplante de córnea acá en el Hospital de Tacuarembó. [Es] de vital importancia esto, porque son pacientes que pueden tratarse acá en el Hospital de Tacuarembó sin necesidad de trasladarse a la capital", señaló Mariño.

El director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, destacó que la historia de la paciente tiene además un componente personal. Según relató Ferreira, la mujer tiene una hija pequeña y había llegado a no poder "verle la cara" debido al deterioro de su visión. Antes de acceder a la cirugía en Tacuarembó, había considerado alternativas fuera del país ante la imposibilidad de concretar el procedimiento.

Más de 1.500 intervenciones oftalmológicas en dos años

El trasplante se suma a la actividad que desarrolla el Hospital de Tacuarembó en el área de oftalmología. En los últimos dos años fueron intervenidos más de 1.500 pacientes, principalmente adultos con cataratas y niños con estrabismo.

Ferreira señaló, además, que actualmente no existe lista de espera para las intervenciones oftalmológicas, incluidas las cirugías de cataratas, y que la atención alcanza a pacientes de la región norte y litoral.

El trasplante se suma a una cartera de prestaciones de alta complejidad que, según Ferreira, hizo que el alcance del hospital se ampliara más allá de su zona de referencia habitual, estimada en unos 400.000 habitantes.

"En los últimos tiempos hay especialidades que no son [solo] de carácter regional", explicó el director. Entre ellas mencionó la radioterapia y señaló que la atención oncológica mediante esta prestación "se ha convertido en nacional".

"Hay pacientes de Montevideo y de Canelones que son derivados acá y se quedan en lo que es la Casa de Refugio [Federico Ozanam]", explicó Ferreira.