Congreso de Intendentes analiza creación de registro electrónico de vehículos mediante colocación de tag: podría implementarse en 2027

El Congreso de Intendentes analiza creación de un registro electrónico de vehículos mediante colocación de tag en matrículas , que podría implementarse durante el primer trimestre de 2027 . El objetivo es identificar automáticamente a los vehículos y que estén vinculados al Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares ( Sucive ).

La iniciativa funciona para fortalecer los mecanismos de control , entre otros aspectos. Los tag serán similares al sistema de pago automático de peajes , confirmaron desde el congreso a El Observador.

Según había informado en primera instancia Telemundo de Canal 12, el dispositivo podrá ser detectado tanto de frente como de atrás por radares y por los lectores que utilizan los inspectores a través de sus celulares .

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En este marco se analiza la posibilidad de realizar un cambio masivo de matrículas , pero esta decisión todavía no está tomada, al tiempo que las autoridades pidieron a los propietarios a tener las chapas en buen estado .

Recientemente el Congreso de Intendentes, que es presidido por el jefe comunal de Florida Carlos Enciso, se reunió en su sede del barrio Prado de Montevideo para tratar varios temas.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) Marcelo Metediera dijo que a priori está de acuerdo con el tag, "pero si va acompañado de otras medidas administrativas y operativas". Esto último, según contó, se lo manifestó al presidente del congreso en una reunión el mes pasado.